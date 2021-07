Alex Morgan cautiva a sus seguidores junto a sus compañeras desde Tokio

La estadounidense Alex Morgan se ha convertido en una de las futbolistas más reconocidas no solo de su país, sino del mundo futbol y se ha encargado de enamorar a sus seguidores gracias a su belleza.

Alex Morgan que se encuentra en Tokio disputando los Juegos Olímpicos, se ha encargado en esta ocasión de sorprender a sus seguidores junto a sus compañeras del equipo estadounidense de futbol femenil.

La futbolista de 32 años buscará este sábado guiar a su selección a su primera victoria en Tokio 2020 después de perder en su partido de debut por 3-0 ante su similar de Suecia, cuando se enfrenten a Nueva Zelanda.

Su estancia en Tokio no le ha impedido a la jugadora seguir enamorando a sus seguidores en redes sociales y desde la concentración con su selección ha compartido un par de imágenes llevándose los comentarios en redes sociales.

En la primera imagen Morgan se mostró junto a un grupo de compañeras tras un entrenamiento de Estados Unidos, donde todas se encontraban boca abajo y no pasaron desapercibidas, alcanzando más de 280 mil me gusta y más de 900 comentarios donde los elogios para las futbolistas no se hicieron esperar.

En otra publicación, la jugadora estadounidense no dejo pasar desapercibida la oportunidad de compartir al equipo con la vestimenta con la que desfilaron durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Alex Morgan se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana, así como algunos momentos de su entrenamiento y partidos dentro del futbol ya sea con su equipo o con la Selección de Estados Unidos cautivando a sus más de 9.3 millones de seguidores en Instagram.

