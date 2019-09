Alex Morgan habla de Cristiano Ronaldo sobre acusaciones de abuso sexual

EUA.- La futbolista estadounidese Alex Morgan hablo en entrevista para la revista Sports Illustrated sobre los temas de acusaciones de abuso sexual en contra de Cristiano Ronaldo, como lo ha hecho antes, morgan se ah mostrado en favor de lo derechos de las mujeres.

Recordemos que el próximo 23 de septiembre en la ciudad de Milán se llevaran los premios the best donde ambo jugadores estarán presentes y al preguntarle si se acercaría a saludar a cristiano ella fue muy clara,

Alex hablo puntual sobre una acusación obre ronaldo y dice que hay suficientes evidencias para cubrir y que al final el dinero lo puede todo,

En este caso en particular, creo que hay mucha evidencia por cubrir y, al final, el dinero ayuda a acallar estas historias. Los cargos fueron desestimados y él puede seguir jugando. No es la única persona a la que le ha pasado, pero él es uno de los futbolistas más famosos del mundo en la actualidad y, obviamente, atrae la atención.

Aunque Morgan lo considera como uno de los mejores jugadores del mundo, explica que no todos muestran su verdadero rostro ante el publico,

No es que no piense que él sea uno de los mejores futbolistas del mundo, pero eso no tiene nada que ver. Su trabajo y el hecho de que entretenga a la gente con lo que hace en la cancha no tiene nada que ver con lo que él sea como persona o con sus acciones.