Alex Verdugo listo para la acción

Estados Unidos.- Si la temporada de Grandes Ligas hubiera comenzado como estaba programada originalmente, el jardinero de los Medias Rojas, Alex Verdugo, se hubiera perdido las primeras cuatro a seis semanas debido a una ligera fractura en la espalda que sufrió el año pasado con los Dodgers.

Pero con el béisbol en pausa por un tiempo indefinido debido a la pandemia del coronavirus, Verdugo ha contado con el suficiente tiempo de rehabilitación y asegura que estará en la alineación de los Patirrojos cuando empiece la acción.

En óptimas condiciones

Físicamente estoy al 100%. Me siento bien. He podido hacer todo, mis swings, mis tiros, correr; me siento muy bien. Cuando sea que comience la temporada, creo que estaré listo. Sea pronto, en algunos meses o cuando sea, pienso que físicamente estaré listo”.declaró Verdugo.