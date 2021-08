Alexa Collins cautiva a sus seguidores con linda sesión en redes sociales.

La modelo Alexa Collins se ha encargado de mostrar su mejor figura en redes sociales donde se ha convertido en toda una sensación gracias a su belleza.

Alexa Collins nacida en Boca Ratón, Florida hace 25 años se ha dedicado al mundo del modelaje principalmente promocionando trajes de baño.

La estadounidense no deja de sorprender a sus fieles seguidores en redes sociales a los que se ha encargado de cautivar con cada una de sus publicaciones.

En esta ocasión Collins enamoró a sus seguidores con una pequeña sesión de fotos dejando ver su linda figura desde Hollywood.

“Esta vista me hizo sonreír, desliza el dedo hacia la derecha para verme”, escribió la joven que dejó ver su espectacular figura portando la parte superior de un traje de baño y un pequeño short luciendo sus mejores atributos recibiendo más de 20 mil me gusta y decenas de comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

Publicación de Alexa Collins en redes sociales/@alexacollins

Alexa Collins ha mostrado parte de su vida cotidiana en redes sociales dejando ver su gran nivel de vida, así como dejar ver parte de su trabajo en el mundo del modelaje luciendo su espectacular figura en traje de baño para deleitar a sus más de 1.8 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.