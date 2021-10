Alexa Collins cautiva a sus seguidores luciendo un lindo atuendo deportivo en redes.

La modelo Alexa Collins sigue cautivando a sus seguidores en redes sociales mostrando su belleza y espectacular figura en cada una de sus publicaciones, consagrándose como toda una sensación.

Alexa Collins se ha dedicado a modelar las mejores marcas de ropa y lencería, pero se ha caracterizado por lucir principalmente trajes de baño enamorando a sus seguidores.

La joven de 25 años de edad nació en Boca Ratón, Florida en Estados Unidos y desde muy pequeña tuvo una admiración por el modelaje por lo que ha estado ligada al mundo de las pasarelas casi toda su vida.

En esta ocasión Collins encendió las redes sociales al compartir una pequeña sesión de fotos luciendo su linda figura portando conjunto deportivo que también ha resaltado su belleza en cada imagen.

“¡Me encanta este conjunto de @litfit_activewear! Use el código "LIT2FREE" para comprar 2 y obtener 1 gratis ��”, escribió la modelo junto a las imágenes en la publicación alcanzando más de 16 mil me gusta en solo unas horas y decenas de comentarios dónde los elogios a su belleza no se hicieron esperar.

Publicación de Alexa Collins en redes sociales luciendo su belleza/Foto: Instagram

Alexa Collins se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana y gran estilo de vida, así como aspectos de su trabajo en el mundo del modelaje enamorando con su linda figura a sus más de 1.9 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.

Fotos de Alexa Collins luciendo su figura en redes sociales/Foto: Instagram