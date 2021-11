Alexa Collins deja sin aliento a sus seguidores luciendo su figura en colorido traje de baño.

La modelo Alexa Collins sigue cautivando a sus seguidores en redes sociales mostrando su belleza y espectacular figura en cada una de sus publicaciones, en esta ocasión no fue la excepción al modelar un colorido traje de baño azul con rosa.

Alexa Collins se ha dedicado a modelar las mejores marcas de lencería y ropa interior, pero se ha caracterizado por lucir principalmente trajes de baño enamorando a sus seguidores.

La joven de 25 años de edad nació en Boca Ratón, Florida en Estados Unidos y desde muy pequeña tuvo una admiración por el modelaje por lo que ha estado ligada al mundo de las pasarelas casi toda su vida.

Leer más: Sarah Kohan cautiva a sus seguidores con linda foto mostrando la belleza de su rostro

En esta ocasión Collins encendió las redes sociales al compartir una pequeña sesión de fotos luciendo su espectacular figura en un colorido traje de baño mostrando su lado más sensual y su belleza en cada imagen.

“Guys! The @moana_bikini throwback 3.0 collection just restocked for the second to last time! Don’t miss out ��”, escribió Alexa junto a las imágenes donde mostró su linda figura en traje de baño junto a la playa alcanzando más de 27 mil me gusta y más de 300 comentarios dónde los elogios a su belleza no se hicieron esperar.

Publicación de Alexa Collins luciendo su belleza en redes sociales/Foto: Instagram

Esta no es la única ocasión en que la joven modelo encendió las redes sociales, pues en una de sus últimas publicaciones mostró su lado más atrevido al lucir su belleza con un conjunto de lencería en color morado.

Leer más: "Carita de ángel" llaman a Ennid Wong luego de modelar apantallante outfit blanco

Alexa Collins se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana y gran estilo de vida, así como aspectos de su trabajo en el mundo del modelaje enamorando con su linda figura a sus más de 1.9 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.

Fotos de Alexa Collins luciendo su figura en traje de baño/Foto: Instagram