Alexa Collins deslumbra con coqueto traje de baño lleno de vida con su intenso color

Estados Unidos.- Alexa Collins nació para ser modelo de trajes de baño, la nacida en Florida siempre ha demostrado su talento para modelar sus bellas y diminutas prendas de este estilo y esta ocasión no fue la excepción y mucho menos al saber que se trató de un diseño especial y llamativo con el que evitó que se le quitaran las miradas de encima. Los colores elegidos por la influencer solo hicieron brillar mucho más su bronceada piel.

Como si fuera pan caliente la nueva sesión de Alexa Collins se compartió en sus redes sociales hace apenas unas horas y desde el momento uno los fans hicieron su trabajo de llevarlo a lo más alta y es que no fue nada complicado y es que la modelo les regaló varias tomas desde diferentes ángulo presumiendo además de su encantadora figura tambien el atuendo que con ese tono verde intenso hizo que las miradas jamás se quitaran de ella, incluso los detalles de flores rosas le dio un buen contraste para esa 10 que según sus seguidores tuvo con esta publicación.

En total fueron 4 fotos en las que Alexa Collins le dedicó un par de ellas a la toma por delante y dos más para la parte trasera. Desde que su compartió sus amigas que tambien son influencers no la dejaron abajo y la llenaron de buenos mensajes, Jilissa fue una de las más activas que no se guardó su gran admiración respecto a ello y que decir de sus fans de hueso colorado que no la dejaron de apoyar y las reacciones de la publicación es una clara prueba de ello.

Alexa Collins disfrutando de su visita a la playa | Foto: Instagram Alexa Collins

En solo una hora desde que se publicó más de 10 mil personas han sido las que le han dado una reacción. Alexa Collins se ha caracterizado desde muy joven que el tema de los trajes de baño son y muy probablemente hasta su último día como influencers será lo que modele y es que a sus 26 años está en la parte más alta de su carrera con un gran camino por delante y si bien su vida ha sido ser modelo de traje de baño en otro momento podría buscar nuevas opciones pues tiene el talento y la experiencia no por nada desde pequeña inició con todo este estilo de vida.

Alexa Collins se ha caracterizado por ser muy aventurera con los atuendos que se prueba, no hay uno solo en sus redes sociales que no fueran probados y aceptados por ella y es que le gusta modelar las mejores prendas que sabe que pueden generar una gran conexión con sus fans y con otras mujeres que se han fijado en ella para verla como un ejemplo de superación y que sueñan con tener una figura de ensueño como ella.

Te recomendamos leer

Desdes cualquier ángulo la modelo se llevó los halagos | Foto: Instagram Alexa Collins

Actualmente la influencer cuenta con más de 2.3 millones de fans que están siempre atentos de lo que sube, incluso hay poco más de 1275 cuentas que son las afortunadas que han sido seguidas por Alexa Collins y es que muchas de ellas son marcas y algunas otras colegas pero sobre todo algunos que otros fans que entraron a su selecto grupo.