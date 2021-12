Alexa Collins enamora deseando Feliz Navidad a sus seguidores en lindo vestido.

La modelo Alexa Collins sigue consolidándose como una de las chicas más guapas del mundo del modelaje dejando ver su belleza en redes sociales y en esta ocasión lo demostró luciendo su linda figura en lindo y corto vestido para celebrar las fiestas decembrinas.

Alexa Collins se ha vuelto popular en redes sociales donde ha dejado ver su belleza en cada una de sus publicaciones mostrando parte de su trabajo en el mundo del modelaje luciendo reconocidas marcas de ropa, trajes de baño y conjuntos de lencería.

La joven de 26 años nació en Boca Ratón, Florida en Estados Unidos y desde temprana edad se interesó en el mundo del modelaje donde ha permanecido en gran parte de su vida, convirtiéndose en su mejor pasión robándose los corazones de sus fans.

Leer más: Alisha Lehmann cautiva a sus seguidores con lindo vestido celebrando la Navidad

En esta ocasión Collins se robo las miradas de sus seguidores al mostrar su espectacular figura y bella sonrisa en lindo vestido de brillos, además portando un abrigo y gorro de Santa Claus por motivo de las fiestas decembrinas.

“Merry Christmas to all of you & your families ������”, escribió Alexa en la publicación donde mostró sus mejores curvas en un lindo paisaje nevado deseando una Feliz Navidad a sus seguidores en encantador vestido alcanzando miles de me gusta y cientos de comentarios donde los elogios a su belleza no se hicieron esperar entre sus fans.

Publicación de Alexa Collins luciendo su belleza en vestido/Foto: Instagram

Alexa Collins se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana y su especial estilo de vida en redes sociales, además de mostrar parte de su trabajo en el mundo del modelaje donde ha mostrado sus mejores curvas cautivando a sus más de 2 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.