Alexa Collins enamora en redes como un ángel luciendo vestido blanco

La modelo estadounidense Alexa Collins, sigue confirmándose como una de las chicas más guapas dentro de las redes sociales y en esta ocasión ha mostrado su belleza como un ángel portando un lindo vestido blanco.

Alexa Collins se ha confirmado como una estrella dentro del mundo del modelaje, principalmente luciendo trajes de baño y no pierde oportunidad para lucir su belleza en redes sociales.

En esta ocasión la oriunda de Boca Ratón, Florida, cautivo a sus seguidores portando un lindo vestido blanco siendo comparada con un ángel, sacando su lado más sensual mediando tres imágenes.

Collins lució el lindo vestido que tiene transparencias, dejando ver un lindo conjunto de ropa interior blanca, luciendo una espectacular figura. “Angel bb”, escribió la modelo junto a las tres fotografías luciendo el lindo vestido desde algún lugar de New York.

La publicación de la modelo no tardo en obtener grandes reacciones y en solo algunas horas tuvo más de 500 comentarios en los que las comparaciones con los ángeles no se hicieron esperar, además de recibir cientos de elogios, además alcanzó más de 31 mil me gusta.

Alexa Collins se ha caracterizado por compartir en redes sociales parte de su vida cotidiana, además de parte de su trabajo en el mundo del modelaje dejando ver su belleza en cada una de sus publicaciones para el deleite de sus más de 1.6 millones de seguidores en Instagram.

