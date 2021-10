Alexa Collins muestra su lado encantador luciendo elegante vestido blanco.

La modelo Alexa Collins sigue mostrando su belleza y aumentando su popularidad en redes sociales donde se ha encargado de enamorar con cada una de sus publicaciones.

Alexa Collins es una modelo estadounidense que se ha caracterizado por trabajar en el mundo del modelaje para prestigiosas marcas de traje de baño y lencería, con los cuales deja ver su espectacular figura y belleza.

La oriunda de Boca Ratón, Florida en Estados Unidos desde muy pequeña se intereso en el mundo del modelaje; su amor y pasión frente a las cámaras fueron los que la llevaron a elegir el mundo de las pasarelas como su profesión.

Leer más: Karen González luce su belleza en redes sociales con sesión de fotos

En esta ocasión Collins enamoró a sus seguidores en redes sociales al mostrar su belleza en una sesión de fotos donde también mostró su elegancia luciendo un lindo vestido blanco que resalta su hermosa mirada y espectaculares curvas.

“Icy girl this weekend thanks to @diamondsbyraymondlee”, escribió la modelo en la publicación donde lucio su linda figura y su encantadora sonrisa que ha enamorado a sus seguidores alcanzando más de 17 mil me gusta en solo unas horas.

Publicación de Alexa Collins luciendo su belleza en redes sociales/@alexacollins

Alexa Collins se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana, así como aspectos de su trabajo en el mundo del modelaje donde se ha encargado de lucir su linda figura y belleza deleitando a sus más de 1.9 millones de seguidores en redes sociales.

Fotos de Alexa Collins luciendo su belleza en redes sociales/@alexacollins