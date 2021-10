Alexa Collins presume sus lindas curvas en Miami, con atractivo bañador oscuro

Miami, Estados Unidos.- La encantadora modelo de los Estados Unidos, Alexa Collins, fulguró un impecable bañador en color negro, combinado con un interesante sombrero que resguardó su figura de los fuertes rayos de luz y que ofreció que ella se observara muy hermosa en una vigente fotografía.

Viviendo un fin de semana a su más dulce estilo la hermosa dama dio a conocer por qué se especializó en la rama de los trajes de baño. Cada que aparece con muy poca prenda sus followers se enamoran aún más de ella y en las últimas horas, en la ciudad de Miami, eso se percibió en sus redes sociales.

Tras aparecer su actual fotografía en su red social Alexa Collins posó con dulzura y con alta frescura. Presumiendo sus delgadas curvas la estadounidense, sobre un tronco, permitió entrever cada una de sus finas y glamurosas cualidades que la transforman en lo que es una mujer verdadera.

Leer más: Perla Mont visita el estadio de los Rockets de la NBA

Alexa Collins deslumbra atrayente bañador

Instagram alexacollins

"Juego de sombras", escribió Alexa en la leyenda de su imagen, propia en ser publicada hace 14 horas de presentarse esta nota en la página de Debate, acrecentando su número de comentarios en la bandeja de mensajes. Por el momento registra 225, respectivamente.

Alexa Collins deslumbra en traje de baño

Instagram alexacollins

La joven de norteamerica ambiciona que el siguiente domingo 24 del mes en curso sus 24 horas del día sean mucho más dulces de las que vivió en este sábado, incluso sus fans solicitaron a Alexa que grabara ciertas historias de lo que hará en su último día de la semana, con el afán de admirar su espectacular escultura y su sonrisa que hipnotiza en todo instante.

Leer más: Emily Tanner desea lindo día a sus fans mostrando su belleza

Con mucho más de 1.9 millones de seguidores en su cuenta personal Alexa demuestra su complacencia en las respectivas fotografías que añade en su perfil. No existe un momento que no pueda vislumbrar de pies a cabeza, su existencia es una honra y un cariño tan lindo que toda persona desea verla tan feliz como hasta el día de hoy, brindado su mejor comentario para que la curva en sus labios no desaparezca en su día entero.