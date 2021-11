Alexa Collins se roba las miradas con sesión de fotos celebrando dos millones de seguidores.

La modelo Alexa Collins no se cansa de robarse las miradas de los internautas al mostrar su belleza y linda figura en cada una de sus publicaciones en redes sociales; y en esta ocasión no ha sido la excepción.

Alexa Collins se ha convertido en toda una sensación dentro del modelaje de trajes de baño, consolidándose como una de las chicas más lindas dentro del mundo de las pasarelas en bikini y lencería.

La joven de 25 años de edad, nació en Boca Ratón, Florida en Estados Unidos y se ha encargado de ser la cara de las principales marcas en traje de baño, atuendos con los que luce sus lindas curvas y mejores curvas deleitando a un sinfín de seguidores.

En esta ocasión Collins llamo la atención de propios y extraños al lucir su espectacular figura en una sesión de fotos como parte de su celebración por haber llegado a los más de dos millones de seguidores en Instagram, por lo que ha lucido un encantador conjunto en color negro desde su sofá.

“Actualmente pellizcándome a mí misma. Gracias a todos ustedes, ¡he alcanzado los 2 mili! No podría lograr ninguna de las cosas que he hecho sin ustedes, muchachos, y quería expresar lo agradecida que estoy por eso. ¡Ahora a celebrar! ��”, escribió Alexa en la publicación donde mostró su figura y bello rostro portando un body negro y un pantalón de pans, alcanzando más de 34 mil me gusta y cientos de comentarios dónde los elogios hacia la bella modelo no se hicieron esperar.

Publicación de Alexa Collins celebrando sus dos millones de fans en Instagram.

Alexa Collins se ha caracterizado por comprar parte de su vida cotidiana en redes sociales, como su trabajo en el mundo del modelaje dónde muestra su belleza con los diferentes conjuntos de trajes de baño para el deleite de sus seguidores en redes sociales.