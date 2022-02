Alexa Collins se roba las miradas de sus fans con lindo conjunto deportivo en redes.

La modelo Alexa Collins sigue consolidándose como una de las chicas más guapas del mundo del modelaje además de que se ha convertido en toda una sensación en redes sociales mostrando su belleza y linda figura en cada una de las publicaciones que comparte.

Alexa Collins se ha vuelto popular en redes sociales donde ha dejado ver su belleza en cada una de sus publicaciones muestra parte de su trabajo en el mundo del modelaje luciendo reconocidas marcas de trajes de baño y ropa interior principalmente, pero en cualquiera de sus facetas ha deslumbrado a sus fans.

La joven de 25 años nació en Boca Ratón, Florida en Estados Unidos y desde temprana edad se interesó en el mundo de la modelaje donde ha permanecido en gran parte de su vida, convirtiéndose en su mejor pasión.

Leer más: Liga MX: Puebla ya pone el ambiente para su duelo ante Chivas y les mandó el primer mensaje

En esta ocasión Collins no pasó desapercibida en redes, pues además de que ha encantado a sus fans con su linda cabellera rubia y bella sonrisa, en esta ocasión llamó la atención al mostrar su figura en un conjunto deportivo de shorts y blusa tras realizar una de sus rutinas de ejercicios alcanzando miles de me gusta y cientos de comentarios dónde los corazones no se hicieron esperar.

Fotos de Alexa Collins luciendo su linda figura en ropa deportiva/Foto: Instagram

Alexa Collins se ha caracterizado por comprar parte de su vida cotidiana y su especial estilo de vida en redes sociales, además de mostrar parte de su trabajo en el mundo del modelaje cautivando a sus más de 2.1 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.

Leer más: Liga MX: El campeón Atlas se encuentra enfocado en su visita ante los Xolos de este viernes