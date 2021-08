Alexa Collins sorprende a sus seguidores con lindo atuendo deportivo.

La modelo Alexa Collins se ha convertido en toda una sensación en redes sociales gracias a sus publicaciones dejando ver su belleza.

Alexa Collins se ha encargado de lucir su linda figura en pasarelas para grandes marcas de ropa, así como de conjuntos de traje de baño y lencería.

La modelo nacida en Boca Ratón, Florida en Estados Unidos, se ha encargado a sus 25 años de crearse su propia popularidad en las redes sociales donde luce su espectacular figura adornada con su linda cabellera rubia.

En esta ocasión Collins se encargó de sorprender a sus seguidores luciendo su espectacular figura en un conjunto deportivo de short y top en color verde dejando ver sus mejores atributos.

“Este color me hace tan feliz”, escribió la estadounidense en la publicación junto al conjunto de imágenes donde mostró su lado más sensual con diferentes poses, alcanzando más de 30 mil me gusta y decenas de comentarios donde los elegidos hacia la bella joven no se hicieron esperar.

Publicación de Alexa Collins en redes sociales/@alexacollins

Alexa Collins se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana, así como aspectos de su trabajo en el mundo del modelaje dejando ver su espectacular figura y belleza para el deleite de sus más de 1.8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Fotos compartidas en redes sociales por Alexa Collins/@alexacollins