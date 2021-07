Alexa Dellanos en modo inalcanzable con hermoso outfit para recibir el verano

Estados Unidos.- La extravagante Alexa Dellanos una vez más dio de que hablar al sorprender a sus miles de fans con un atuendo algo tentador y es que la también influencer utilizó un conjunto de encaje blanco y como ella lo dice, para recibir al verano que tanto ama.

A través de su publicación de Instagram Alexa Dellanos dejó claro que con cualquier cosa se ve excelente pero ahora que es verano puede hacer lo que más le gusta que es presumir su figura que tanto trabajo le ha costado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En la imagen se puede ver a Alexa Dellanos posando con las manos en la cabeza mientras toda la atención se va a su ropa que es un conjunto en donde toda la parte de arriba es en color blanco y con un encaje dejando pocas cosas a la imaginación. Su vestuario continua con el encaje hasta las caderas culmina con un pantalón de varias tonalidades.

Leer más: Eurocopa: Italia vs España, primera semifinal confirmada en el torneo

Todo se complementa con la excelente figura de Alexa Dellanos y su belleza. En su publicación agrega "Summer lover" en donde asegura que le encanta el verano que es donde puede presumir todas sus curvas con los trajes de baño de infarto que utiliza en sus publicaciones.

En total más de 67 mil personas no podrían estar confundidos para negar que la influencer no luce espectacular. Los comentarios son otros de los factores para pensar que eso es así, "Muñeca", "Bella mi Alexa", "Linda", "No eres real" son algunos de los halagos que la bella modelo recibe.

Leer más: Roberto Mancini optó por la cautela tras la victoria de su equipo

Recientemente Alexa Dellanos borró algunas de sus mejores y recientes fotografías, la razón es desconocida, pero así ha sido con gran parte de su carrete de fotos, dejando algunas en el.

Video. Difunden supuesto incendio junto a plataforma de Pemex en el mar

Síguenos en