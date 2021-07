Alexa Dellanos muestra su espectacular figura en traje de baño rojo

La influencer Alexa Dellanos sigue dando de que hablar en las redes sociales luciendo su gran estilo de vida y los lujos que se da durante su tiempo libre dejando con la boca abierta a sus seguidores. Alexa Dellanos también se ha encargado de enamorar a sus seguidores en cada publicación que comparte en redes sociales, dejando ver su linda figura y mostrando sus mejores curvas con diferentes outfits, pero siempre luciendo su belleza. ¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias La joven de 27 años, hija de la presentadora cubano-estadounidense Myrka Dellanos, hace algunas semanas estuvo bajo los reflectores al borrar un gran número de publicaciones en sus rede sociales, pero eso no le ha impedido seguir cautivando a sus seguidores, además de seguir compartiendo su belleza con nuevas fotografías. Leer más: Larissa Riquelme enamora con outfit en mural dedicado a Chespirito En esta ocasión Dellanos subió la temperatura en Instagram al lucir su espectacular figura en pequeño traje de baño rojo, dejando ver sus mejores atributos y sus relucientes curvas.

La publicación de la estadounidense no pasó desapercibida y alcanzó más de 133 mil me gusta y más de 600 comentarios donde los elogios no se hicieron esperar para la guapa joven. Esta no es la primera ocasión en que la joven luce su figura en trabje de baño, pues Dellanos muestra su sensualidad posando con poca ropa.

Alexa Dellanos se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales deleitando con su belleza y espectacular figura a sus más de 4.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

