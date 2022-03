Alexa Dellanos publica "La foto" con la que sus fans la definen como espectacular

Estados Unidos.- En los días más tristes y sombríos solo basta con entrar a las redes sociales de Alexa Dellanos para que el mundo cambie y si no ha cambiado es porque aún no la conocen. Por eso para todos aquellos que desean tener un cambio en su estado de animo es más que importante que le den un vistazo a las publicaciones que la modelo estadounidense comparte, no por nada millones de personas no podrían estar equivocadas con ello y más si son fieles seguidores de la influencer.

La más clara prueba de que el mundo se ilumina luego de que Alexa Dellanos comparte una foto, es su última actualización en su cuenta de Instagram en donde un par de fotos en traje de baño han sido la sensación las últimas horas y debido a que no hay una más nueva sigue generando el mismo o más trafico y es que es imperdible la belleza con la que Alexa Dellanos conquista las redes.

En esta ocasión la modelo decidió celebrar a sus seguidores quienes estuvieron acompañándola en una dinámica elaborada con una de las marcas con las que colabora. Para anunciar a los ganadores decidió modelar un traje de baño que por momentos desvió toda la atención de la verdadera razón por la que se había hecho la publicación. Ahí Alexa Dellanos fue el centro de atención y con justa razón pues el coqueto atuendo era de dos diminutas piezas en tonalidad rosa, una de las favoritas de ella y con la que la hizo lucir aún mejor.

Alexa Dellanos se lleva los aplausos con tremenda publicación | Foto: Instagram Alexa Dellanos

La sorpresa fue mucha para sus seguidores que hasta sin palabras se quedaron luego de ver la publicación, pero quienes si pudieron escribirle algo se llenaron las redes con palabras como, "Hermosa", "Espectacular", "Gran foto", y lo que se ha hecho tendencia al mencionar como "La foto" a la imagen con la que consideran que mejor se ven y en el caso para Alexa Dellanos estas eran una de ellas.

Una vez más Alexa Dellanos demostró que el cariño de sus fans es lo que la hace estar siempre innovando y mejorando la calidad de sus fotos para mantenerlos actualizados y con el mejor contenido en las redes sociales. Especialmente con una de las consideradas reinas de Instagram y sus fotos hablan por si solas.