Alexa Dellanos revienta las redes sociales con body negro de mucha transparencia

Estados Unidos.- El miedo no anda en Alexa Dellanos quien se ha encargado de elevar las temperaturas en las redes sociales, luego de compartir una de las tantas fotos que han robado el corazón de sus seguidores sean hombres o mujeres pues su presencia tambien genera interés a todos.

Alexa Dellanos ya ha dejado claro que el tema de una posible censura por parte de Instagram no es algo que le afecte, aunque en esta ocasión no si llegara a existir un problema así, no sería su cuenta la afectada.

La imagen que ha causado el revuelo en redes la ha podido recuperar una de las tantas paginas de fans de la modelo por lo que no habría ningún problema para ella.

Muy probablemente en algún momento Alexa Dellanos compartió esa misma foto en su perfil, pero de un tiempo a la fecha ha sido muy cambiante con sus redes pues algunas fotos las oculta y otras más las agrega. Aún así esas paginas hacen el trabajo de siempre tener algunas fotos que han quedado en el olvido como esta.

En la imagen se puede ver a Alexa Dellanos posando con un body en color negro mismo que es completamente en transparencias solo teniendo dos zonas cuidadas como es en el pecho con dos parches que se asemejan como a unos bolsillos. Alexa Dellanos con las manos en la cabeza y el resto de ella al descubierto solo protegido con la poca tela con la que contaba.

Alexa Dellanos modelando su body en color negro | Foto: Instagram

Hay que recordar que para la Alexa Dellanos la vergüenza no es algo que tenga en su vocabulario por lo que esta foto no es algo que le daría pena mostrar. Asimismo se puede notar que su gran cabellera rubia era demasiado larga que le pasaba de la cadera.

Alexa Dellanos con esta foto tambien se dejó claro la nueva discusión que se generó en redes sobre su nuevo reinado al tener la cintura más pequeña del medio, superando a Thalía.

Algunos seguidores argumentaron para ambos lados, y aunque las imágenes son contundentes se mantiene en una tela de juicio las declaraciones de los defensores y los que no comparten la comparación.

