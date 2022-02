Alexa Dellanos se roba las miradas de sus fans luciendo su figura en traje de baño.

La influencer estadounidense Alexa Dellanos sigue consagrándose como una de las chicas más espectaculares en redes sociales donde ha dejado ver su linda figura y belleza en cada una de sus publicaciones, además del gran estilo de vida que lleva, pero en esta ocasión se ha robado los corazones de sus fans al mostrar su nuevo look.

Alexa Dellanos es hija de la famosa presentadora Myrka Dellanos ha mostrado en diferentes ocasiones sus lindos outfits, así como los lindos lugares que visita donde pasa su tiempo libre y no pueden faltar las sensuales imágenes luciendo su espectacular cuerpo en traje de baño.

La joven estadounidense que se volvió popular en redes sociales es hija de la famosa presentadora Myrka Dellanos y se ha encargado de cautivar a sus más de 6.4 millones de seguidores con su belleza.

En esta ocasión Dellanos ha cautivado a sus seguidores en redes sociales al lucir su espectacular figura y belleza con un nuevo look de cabello rosa robándose las miradas de sus fans alcanzando miles de miles de me gusta y cientos de comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

Alexa Dellanos mostrando su belleza y linda figura en traje de baño/Foto: Instagram

Alexa Dellanos se ha caracterizado por compartir en redes sociales parte de tu vida privada dando a conocer los lindos lugares que visita, así como su espectacular vestimenta, no pueden faltar los viajes que la joven realiza luciendo en todo momento su espectacular figura y belleza cautivando a sus seguidores.

