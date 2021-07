Alexa Dellanos seduce a sus seguidores con pequeño traje de baño

La influencer estadounidense Alexa Dellanos sigue consolidándose como una de las chicas más guapas en redes sociales y no deja de sorprender a sus fans con cada una de sus publicaciones.

Alexa Dellanos que ganó popularidad por ser la hija de la presentadora cubano-estadounidense Myrka Dellanos, ha forjado su propia historia principalmente dentro de las redes sociales donde deja ver su estilo de vida lleno de lujos y viajes, pero siempre mostrando su belleza.

La joven de 27 años no deja de sorprender a sus seguidores y en esta ocasión no fue la excepción al encender las redes sociales al mostrar su espectacular figura portando un pequeño traje de baño en color blanco luciendo sus mejores atributos.

En una serie de fotografías, Dellanos mostró diferentes aspectos, desde un elevador, una mascota y una jarra de jugo de naranja, pero lo que más sorprendió fue su vestimenta, ya que solo portaba un diminuto traje de baño en color blando dejando ver además su lindo bronceado subiendo la temperatura en redes sociales.

“Algo viene”, escribió Alexa en la publicación que no pasó desapercibida alcanzando los más de 169 mil me gusta, además de más de mil 100 comentarios donde los elogios y corazones para la joven no se hicieron esperar.

Alexa Dellanos se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana donde luce sus gustos, sus lujos y sus viajes, pero en todo momento muestra su belleza para deleitar a sus más de 4.2 millones de seguidores en Instagram.

