Alexa Moreno gana el Premio Nacional del Deporte 2019

Ciudad de México.- Decían que no merecía representar a México en competencias internacionales, que no tenia madera para sobresalir en el mundo del deporte pero Alexa Moreno se enfrentó a todo eso y salio adelante y demostró que con trabajo y dedicación todo se puede lograr. Por eso fue acreedora del Premio Nacional de Deportes 2019 en la categoría no profesional, gracias a sus múltiples muestras de calidad en las distintas competiciones.

Premio Nacional del Deporte 2019



Gracias por éste reconocimiento y gracias a todos los que me han apoyado en el camino para llegar hasta aquí. ���� pic.twitter.com/A09ulc9yno — Alexa Moreno (@alexa_moreno_mx) November 7, 2019

La gimnasta se ha ganado el respeto del mundo del deporte al consolidarse como una de las mejores en su rama, pues los resultados la acompañan, además de haber ganado su boleto a los próximos juegos olímpicos superando deportistas como María del Rosario Espinoza, Mariana Arceo entre muchos más.

Quien fue la ganadora del merito deportivo es la clavadista Paola Espinoza por su trayectoria y amplios conocimientos deportivos con los que cuenta. Diego López fue el ganador del deporte Paralímpico tras ganar 4 medallas de oro en el Mundial de ParaNatación de Londres.

En la categoría de entrenador fue Alfonso Victoria, en juez César Valenzuela y en fomento deportivo para Víctor Tello. En este edición no se condecoró a ningún deportista para el Premio Nacional en la rama profesional aun cuando el único postulado era Andy Ruiz.

La premiación se llevara a cabo el próximo miércoles 20 de noviembre en las instalaciones de Palacio Nacional.