¡Escándalo! Alexi Gómez habría sido expulsado del Atlas

Guadalajara, Jalisco.- El presente Torneo Clausura 2018 ha sido para el olvido por parte de los Rojinegros del Atlas ya que no solamente marchan en el fondo de la tabla general sino además, se encuentran muy cerca de perder la categoría, pues las bajas que realizaron en el presente torneo le afectaron bastante, sin embargo, hoy se enfrentan a otro escándalo que empeora más si situación deportiva.

Fotografía: Jam Media

Y es que hace algunas horas, a través de las redes sociales se comenzaron a filtrar algunas imágenes del futbolista y nuevo refuerzo del Atlas para el presente torneo, Alexi Gómez, participando en un partido de los llamados "cascarita", presuntamente un día antes de que los Rojinegros se enfrenten al Puebla.

Vamos con todo @atlasfc #AG Una publicación compartida por Alexi Gomez Oficial (@alexi_gomez10) el Dic 18, 2017 at 9:12 PST

La situación se comenzó a tornar muy escandalosa luego de que se dieran a conocer las fotografías ya que el jugador Alexi Gómez, no ha rendido como la afición esperaba dentro del terreno de juego, razón por la cual ha enfurecido a la directiva del Atlas quienes de acuerdo con ESPN, habrían tomado la decisión de expulsarlo de la plantilla.

#ÚLTIMOMOMENTO ������

Alexi Gómez ���� ha sido separado de la concentración de @atlasfc luego de ser captado jugando una "cáscara". Los rojinegros enfrentan esta noche al @ClubPueblaMX pic.twitter.com/fPPivbkK1n — Tiempo Extra Mx (@Tiempo_ExtraMex) 9 de marzo de 2018

Cabe resaltar que no es nada nuevo que muchos de los clubes no permiten que sus futbolistas de cualquier categoría participen en torneos o partidos amateurs, todo con el objetivo de prevenir alguna lesión grave que pueda sufrir en la actividad. Hasta el momento el Atlas no se ha pronunciado sobre el tema pero como ya se menciona, el episodio le habría costado muy caro.

Mal, mal, mal, y muy de malas.

Alexi Gómez del Atlas fue captado por aficionados jugando una cascarita amateur en un complejo de Zapopan previo al partido de la J-11 ante el Puebla. Todo parece indicar que el peruano está fuera del equipo. Podría regrese al Universitario de Peru pic.twitter.com/Z4dMJTi0Cz — 90 Minut⚽️s México (@90MinutosMexico) 9 de marzo de 2018

Además ante la situación por la que está pasando el Atlas, el mensaje de la directiva es claro, por lo que de acuerdo con el medio antes mencionado, no permitirán que suceda algo similar a lo hecho por Alexi Gómez, pues atraviesan por un momento muy complicado y con el gran riesgo de terminar descendiendo a la Liga de Ascenso.

Luego de ser captado jugando una “cascarita” el peruano ���� Alexi Gómez es suspendido de Atlas. pic.twitter.com/FmTISVJRgo — Alexx Carrasquedo (@AlexxCarZe) 9 de marzo de 2018

En las fotografías que circulan en las redes sociales, se puede apreciar al mediocampista peruano en una conocida cancha de Zapopan, vistiendo el uniforme del Bayern Munich en el partido. La situación sorprendió a los aficionados quienes no dudaron el captar al futbolista con sus teléfonos celulares, pues pudo haber sufrido una lesión grave.

Alexi Gómez habría sido expulsado de su equipo Atlas ���� por pichanguear previo al partido de su equipo contra Puebla. ������ pic.twitter.com/FKhgNWojC7 — Eduardo Sosa (@EduSosaa) 9 de marzo de 2018

El mediocampista peruano, Alexi Gómez, había sido tomado en cuenta por el entrenador Rubén Omar Romano para el partido de este viernes ante La Franja del Puebla, sin embargo, por esta situación sería baja inmediata.

Alexis Gómez, desde su llegada como nuevo refuerzo Rojinegro para este Torneo Clausura 2018, ha disputado solamente 349 minutos y ha sido titular en cinco partidos con el Atlas. Su nivel demostrado ha sido por debajo de lo esperado así como el resto de los jugadores que llegaron para la presente campaña, razón por la cual el equipo tapatío se encuentra hundido deportivamente hablando.