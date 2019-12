Alexis Vega confía que muy rápido alcanzarán al América en títulos

Guadalajara.- Con las múltiples llegadas de nuevos jugadores, las Chivas están comenzando a tomar forma y esto hace que sus futbolistas tengan mucha más confianza de que el próximo torneo no habrá quien los detenga.

El caso de Alexis Vega quien llegó al Rebaño hace ya 1 año en donde su participación no ha sido la esperada, su cuota de goles no es la esperada después de lo mostrado en Toluca. Pero no baja los brazos y confía que todo cambio es para bien y con as incorporaciones, Chivas tendrá otra cara.

“Creo que es un equipo con el que siempre vamos a tener ese pique, va a jugar una Final más, pero si llegan a quedar Campeones, muy pronto los vamos a alcanzar y a pelear del tú a tú a cualquier equipo", señalo Vega en entrevista con TUDN.

“Cuando llegué a Chivas me propuse meter diez goles, aunque jugué solo uno o dos partidos de centro delantero, todavía no lo he logrado, pero sé que si juego en la posición que me pone el técnico tengo que hacerlo de la mejor manera”

Sus grandes participaciones recordadas fueron en dos clásicos ante el Atlas en donde marcó en 4 ocasiones dándole la victoria en ambas ocasiones al conjunto rojiblanco.

Por ahora Guadalajara se encuentra en pretemporada con sus refuerzos ya entrenando a la falta de 2 jugadores más por anunciar y tal vez uno más.