Alexis Vega muestra su lado altruista

GUADALAJARA.- El espíritu altruista de Jorge Vergara (QEPD) sigue vivo en la fundación que lleva su nombre y en las Chivas, presididas por su hijo Amaury.

Los planteles del Rebaño forman parte de la campaña Unión y Resiliencia por México, para colaborar con donaciones y dinámicas con hospitales, asilos y albergues, durante la pandemia por el Covid-19 que azota al mundo.

Desde que llegué aquí me han enseñado bastante. Venía de un equipo que también es grande (Toluca), pero llegué al más grande de México y me ha enseñado cosas que me han quedado marcadas como ayudar a las personas necesitadas, convivir con personas de bajos recursos. Eso es lo que nos motiva y nos enseña a valorar lo que tenemos en nuestra vida y saber aprovechar todas las oportunidades”, mencionó Alexis Vega a Grupo Reforma.