Alexis Vega y JJ Macías, de Chivas, anticipan escándalo en revista

Guadalajara.- Los delanteros de las Chivas, José Juan Macías y Alexis Vega, adelantaron la publicación de una nota y fotografías en una revista de la farándula, sobre una supuesta indisciplina y aclararon la situación que ocurrió después de una concentración con la Selección Nacional Sub 23.

Ambos jugadores se expresaron a través de sus redes sociales en las cuentas de Twitter @JJMacias9 y @Alexis_Vega9.

"Si algo me caracteriza es mi DISCIPLINA a pesar de ser muy joven, siempre he tratado de cuidar cada uno de los aspectos que tienen que ver con que sea bueno en mi trabajo. Me cuido, como bien, hago mucho ejercicio, descanso, trabajo mi claridad mental y soy lo más profesional que puedo ser, tomando en cuenta, obviamente, que soy humano como cualquier otro", escribió Macías.

"Voy a contar exactamente lo qué pasó: Hace un par de semanas tuvimos una concentración con la Selección Nacional Sub 23, la cual nos tomamos con la mayor seriedad y respeto que se merece. Rompimos concentración a las 12 del día, dado que teníamos nuestro vuelo de regreso a Guadalajara en la noche, decidimos ir a comer a un restaurante en la zona de Polanco en la CDMX, con un grupo de amigas y amigos que viven ahí", narró el jugador.

"Sé perfectamente lo que representa Chivas, el foco que tiene, y la enorme responsabilidad de representar a esta institución. Yo puedo ir a comer con quien quiera en mis tiempos libres y, si alguien sabe lo que se está jugando en estos momentos en su carrera, soy yo", concluyó 'JJ'.

Mientras que, Vega anunció que también salió a comer con el mismo grupo de amigos.

"Nos tomaron fotos saliendo de un restaurante, haciendo parecer las cosas de otra forma. En ningún momento fui partícipe de una indisciplina profesional, y mucho menos personal", aclaró Alexis.