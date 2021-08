Alfredo Hurtado acepta el reto de buscar el tricampeonato con Tomateros

Luego de una buena temporada en la Liga Mexicana de Béisbol, el utility Alfredo Hurtado está listo para el reto que representa la lucha por el tricampeonato de los Tomateros de Culiacán.



Hurtado defendió la casaca de Bravos de León este verano, bateó para .274, dio 46 imparables, un cuadrangular, produjo 20 carreras y anotó 19, en una campaña que califica de mucho aprendizaje y crecimiento.

“Gracias a Dios en lo personal ha sido una temporada muy buena, el equipo ha batallado por ganar, tuvimos juegos difíciles, pero en lo personal ha sido de mucho crecimiento, ya que he jugado a diario, he tenido mucho aprendizaje, más madurez, sé que al siguiente día tengo otras oportunidades”, comentó el joven pelotero.

Con Bravos, se desempeñó como receptor, segunda base, y jardinero derecho. Como cátcher acumuló .974 de porcentaje de fildeo en 46 juegos.



“A la defensiva he tenido mucha oportunidad de jugar casi diario, entonces he tratado de aplicar más la paciencia, la tranquilidad que me decía mucho Benjamín Gil y Noé Muñoz en Culiacán, que por entrar una o dos veces a la semana a veces me desesperaba; ahora llevo más tranquilos los juegos y siento que tengo más confianza en mí mismo al momento de estar en la defensiva”, dijo.





En dos temporadas con Tomateros de Culiacán, el oriundo de Agua Prieta, Sonora, ha participado en 46 encuentros, acumulando porcentaje de bateo de .269.

Hurtado vivirá su tercer temporada con Tomateros. Foto: Cortesía.

“El bicampeonato fue otro sueño, otra meta cumplida como equipo, en lo personal, igual ir a la Serie del Caribe nuevamente, nos motiva a querer el tricampeonato; cada temporada tiene su propio chiste, cada una es única, cada campeonato es único, pero este fue muy especial por el hecho de todo lo que batalló el equipo por la pandemia, los casos que tuvimos, y de todos modos salir y quedar campeones, creo que demostramos lo que es Culiacán”.

Ahora, el joven con gran presente y prometedor futuro, está listo para aportar a la conquista del título 14 en la historia de la franquicia guinda, misma que inicia el próximo 5 de octubre.“Vamos con todo la siguiente temporada, buscando nada menos que el 14, nos da ánimo, nos da confianza, que vamos como bicampeones, nada más tenemos que demostrarlo”, finalizó.