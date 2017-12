"Algo increíble es el jugar con Cañeros"

Viviendo un sueño. Tiene 21 años de edad, es prospecto de los Azulejos de Toronto y recién acaba de hacer su debut en la Liga Mexicana del Pacifico con los Cañeros de Los Mochis.

El infielder Héctor Guerrero fue firmado por los Tomateros de Culiacán quienes lo tuvieron en los entrenamientos previos al arranque de esta campaña .

El originario del ejido Compuertas estuvo involucrado en el cambio que llevó al serpentinero Manny Barreda a la escuadra guinda y fue con los verdes con quienes hizo su primera presentación en esta fuerte pelota en la gira que tuvo la escuadra esmeralda en Mexicali.

“Es una experiencia formidable. De lo mejor que me ha pasado en mi vida”, dice el joven pelotero en entrevista concedida antes de iniciar el primer partido de la serie contra los Naranjeros de Hermosillo.

¿Te esperaban un llamado tan rápido?

La verdad no. Yo vine al estadio a mirar un partido contra los Tomateros de Culiacán y fue cuando me informó el gerente Carlos Soto que tenía que reportarme al equipo al día siguiente. La verdad fue una tremenda noticia y no dormí i toda la noche. Es un sueño lo que estoy viviendo.

¿Cuál es tu mentalidad ahora que ya perteneces a Cañeros de Los Mochis y qué es lo que sigue ahora después de esto?

Pues a tratar de aportar lo mejor de mi. Esto es apenas el primer paso, ahora a trabajar fuerte para mantenerme en este nivel, espero que sea el inicio de una muy buena trayectoria, después de terminar esta campaña seguiré trabajando en casa para en el 2018 reportar a las Menores con los Azulejos de Toronto, ellos no me han dicho que planes tengan para mi todavía pero esta experiencia con Cañeros de Los Mochis me debe de servir mucho.

¿Cómo te fue en verano?

Muy bien. Fue una etapa de mucho aprendizaje porque estuvimos en la academia que los Azulejos de Toronto tienen en República Dominicana donde pudímos mejorar algunos detalles en la defensiva y en el bateo. Aspectos que sirven mucho para hacer frente a un beisbol tan fuerte como es el de la Liga Mexicana del Pacífico.

¿Crees que el llamado de Cañeros de Los Mochis te llegó en un buen momento?

Creo que si, me siento apto para este beisbol y claro con el paso del tiempo se deben de mejorar algunas cosas pero eso te lo va a dar la experiencia, mientras más juegas más tomas confianza en tu juego y tu ritmo es mejor.

¿Con quién tienes más amistad de los jugadores de Cañeros de Los Mochis?

Me llevo mucho con el “Japer” Gamboa y con Bernabé Uriarte. Ellos son grandes amigos míos y me han ayudado mucho en esta corta estancia con el equipo, aunque todos en el quipo se han portado muy bien y el mánager Ramón Orantes me ha dado varios consejos de bateo y fildeo.

Estoy muy a gusto y muy contento de pertenecer a Cañeros de Los Mochis.