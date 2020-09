Algodoneros: Manuel Chávez se dice listo para ser pieza importante del equipo

Guasave.- Manuel Chávez, lanzador zurdo de los Algodoneros de Guasave en Liga Mexicana del Pacífico, asegura tener la confianza suficiente para realizar labores de preparador con el equipo en esta campaña, pues se considera un pelotero de experiencia.

Actualmente este pícher bajacaliforniano se encuentra ya en tierras guasavenses, preparándose para la pretemporada en el estadio Francisco Carranza Limón, pues tiene como principal objetivo el levantar este año el título con su escuadra, la cual está de manteles largos al cumplir 50 años de historia en el circuito gélido.

El cachanilla se plantea este año mejorar sus números en comparación con el 2019, luego de finalizar esa temporada con un promedio en carreras limpias admitidas de 4.76 tras jugar con Algodoneros y Charros de Jalisco, siempre en plan de relevo, sin embargo, el zurdo no es conformista y será en este 2020 cuando busque convencer a su directiva sobre su calidad y así poder jugar toda la campaña con los blanquiazules.

¿Cómo se ha sentido en los primeros días de preparación previo al arranque de la campaña?

Muy bien, prácticamente llevamos una semana entrenando y la mentalidad es grande, ya que las ganas de jugar son muchas, por lo que estamos más que listos para responder dentro del terreno de juego.

El campo del Carranza Limón luce en excelentes condiciones | Vía Twitter Algodoneros de Guasave

¿Cuáles son los objetivos que se plantea para este nuevo y atípico torneo invernal?

La verdad es que creemos en el proyecto, y lo que tenemos en mente es entrar de lleno a los play off y así tener la posibilidad de quedarnos con el campeonato y darle ese merecido placer a toda esta afición que siempre nos apoya, en las buenas y en las malas.

¿Qúe aspectos tendría que mejorar para este año?

Bueno, el año pasado creo que no fue tan malo, tuve buenas participaciones, sin embargo, ahora buscaré tener mejores salidas, resolver juegos en cualquier situación que me coloquen y ayudar a mi equipo en todo momento.

¿Puede asumir Manuel Chávez roles importantes en el equipo?

Por supuesto que sí, sin duda puedo ser el pícher preparador de Algodoneros esta temporada, pues creo que mentalmente vengo fuerte para asumir grandes retos, así que donde me coloque el mánager, Óscar Robles, daré lo mejor de mí.

Manuel Chávez tambien ha jugado para Leones en la LMB y Charros de Jalisco en la LMP | Especial

¿Bajo las órdenes de quién entrena actualmente?

Está con nosotros el mánager y el coach de picheo, por lo pronto, pero nos comentan que en estos días ya tendremos a todo el equipo completo para arrancar al cien por ciento el campo de prácticas el 21 de septiembre.

¿Qué medidas aplicará para evitar un posible contagio de coronavirus durante la temporada?

Trataré de ser muy reservado en mis salidas y respetaré todas las normas que nos imponga el equipo para que la temporada siga en pie y así ganamos todos.

¿Existen secuelas de momento tras la operación Tommy John que se le practicó en su codo izquierdo?

La verdad no, afortunadamente no he sentido ningún tipo de molestia, lo que me brinda más confianza y darle para adelante, y seguiré trabajando para conseguir cosas buenas con este club que ha confiado en nosotros.