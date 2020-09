Algodoneros: "Me siento más cómodo siendo pícher abridor", Dalton Rodríguez

Guasave.- Dalton Rodríguez, lanzador diestro de 24 años de los Algodoneros de Guasave en Liga Mexicana del Pacífico, pretende aprovechar al máximo la pretemporada con el objetivo de que lo contemplen para estar en la rotación de abridores en la temporada 2020-2021 del circuito invernal.

Actualmente el pícher bajacaliforniano se encuentra ya en tierras guasavenses, preparándose para la pretemporada en el estadio Francisco Carranza Limón, junto con otros peloteros que también llegaron temprano despúes de no haber visto acción en el verano por el coronavirus, por eso el arribo con mucha anticipación, pues las prácticas se abren el 21 de septiembre.

El cachanilla se plantea este año mejorar sus números del 2019, luego de finalizar esa temporada con un promedio en carreras limpias admitidas de 4.04 en los 26 duelos que disputó con el conjunto blanquiazul, donde primero estuvo como relevista y después lo pasaron al cuerpo de abridores, demostrando buenas hechuras ante equipos protagonistas como Tomateros de Culiacán, Águilas de Mexicali, entre otras escuadras de respeto en el circuito.

¿Cómo cree llegar físicamente al comienzo de la próxima temporada de la LMP, luego de no haber jugado en verano?

Estoy muy enfocado en mi trabajo, tanto física como mentalmente, y creo que con las prácticas y las ganas de querer jugar debo llegar listo para poderle competirle a cualquier equipo de esta liga.

¿Se siente mejor relevando o abriendo juegos?

No es que no me guste ser relevo, pero me siento más cómodo siendo pícher abridor en esta liga, porque te soy sincero que en verdad estaba esperando este momento para poder demostrar que en verdad puedo y me gusta abrir juegos, y sobre todo que me siento con las condiciones necesarias para cumplir con esa responsabilidad, si es que el mánager Óscar Robles decide darme ese rol.

¿Cree que el equipo pueda obtener mejores resultados esta campaña?

Sin duda. Yo la verdad tengo fe que tendremos una buena campaña para poder buscar ese campeonato tan deseado en esta ciudad, y en parte sabemos que la ayuda de cada uno de los miembros de esta organización será fundamental para aspirar a grandes cosas en esta edición.

¿Qué medidas aplicará usted con la finalidad de evitar contagiar o contagiarse de coronavirus en la temporada?

Buscaré tener el mayor cuidado posible para estar sano y evitar algún contagio que arriesgue mi participación con el equipo, yo, por ejemplo, pienso estar muy alejado de los puestos comerciales de comida y de otros más, no saldré mucho para cuidarme yo y a mis compañeros, así como a la familia, quienes me vienen a apoyar desde Mexicali.

¿Cómo ve los cambios que se han realizado en el club, tanto de peloteros como de cuerpo técnico?

Bueno, siempre los cambios se buscan para bien, y esperemos trabajar todos de la mano para tener los buenos resultados que la afición espera de este grupo.

¿Algún mensaje para los seguidores de Algodoneros?

Que muchas gracias por el apoyo que me han dado y que sepan que pelearemos partido tras partido para primero pasar a play off y luego tratar de traernos ese campeonato que la gente añora.