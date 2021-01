Algodoneros de Guasave: Jesús "Jesse" Castillo pensó en dejar el beisbol

Guasave.- Jesús “Jesse” Castillo, quien estuvo dos años fuera de actividad en el beisbol debido a una rotura de ligamento en la rótula de la rodilla izquierda, asegura que eso provocó que pasara por su mente el retirarse, pues sentía que era un proceso que no era fácil de llevar tanto física como mentalmente.

El infielder de los Algodoneros de Guasave, quien actualmente está disputando la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico como refuerzo de Tomateros de Culiacán, señala que tuvo que pasar por varias cirugías y diferentes procesos de rehabilitación, obstáculos que logró superar gracias al apoyo de su familia y amigos.

“A partir de mi regreso de esa lesión, estoy disfrutando al máximo esta etapa y es lo que vamos hacer hasta que el de arriba diga que se acaba la carrera del ‘Jesse Castillo’. Lamentablemente uno como jugador no puede escapar de las lesiones y ese día en liga de verano, en el partido de la final de la zona norte con Acereros, enfrentando a Sultanes, me tocó a mí, pues desde hace tiempo cargaba con esa molestia, hasta que ese día tocó que por completo mi rodilla no pudo dar más “, lamentó.

El primera base señaló que por momentos pensó en retirarse como pelotero y dedicarse a otra cosa, sin embargo, su familia y amigos fueron pieza clave para su recuperación y así volver tiempo más tarde a los parques de pelota. “Fueron momentos difíciles en ese entonces, pasaba en mi cabeza el retirarme del beisbol, pero el apoyo de todas las personas que me rodeaban fue vital para salir adelante”, destacó.

Números

El mexicalense disputó un total de 53 duelos durante la temporada regular con Algodoneros, tomando 188 turnos, anotó 30 carreras, pegó 55 hits, entre ellos 10 dobletes, dos triples, nueve cuadrangulares, empujó 41 ‘rayitas’, recibió 40 pasaportes y bateó para .293.

El guasavense por adopción recalca que definitivamente le gustaría disputar la Serie del Caribe con Tomateros de Culiacán, no obstante, dependerá de lo bien que hagan las cosas en esta final ante Naranjeros de Hermosillo.

Uno de los objetivos que tiene en mente Jesús Castillo, es el poder disputar más campañas con los blanquiazules y así poder ayudar a las nuevas generaciones para que sientan los colores y peleen cada partido como si fuera el último de su carrera.

“Cada partido es diferente, a veces te va bien y a veces no, por lo que uno como gente de experiencia tiene que ayudar a los jóvenes y vean que no todo el tiempo les irá bien, pues es parte de esta carrera, sin embargo, estoy contento con los muchachos de mi equipo, pues mostraron mucho carácter, como fue el caso de Rafael Córdova y Geno Encina, que aunque este último haya sido campeón en verano, no ha jugado mucho en invierno, por lo que no deja de ser un novato también, y en cuestión de bateo, Marco Jaime inició lento, pero al final repuntó”, señaló el cachanilla.

Otro de los puntos que resaltó fue el tener la intención de jugar en liga de verano, posiblemente con Acereros de Monclova, y si no buscaría cabida en otro escuadrón.

“Mucha gente que no creía en mí cuando pasé por esa etapa de la lesión, me ha hecho fijarme el objetivo de representar a México en la Serie del Caribe que será en Mazatlán este año, y espero que se cumpla”, confió Jesús Castillo.