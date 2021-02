¿Alineación indebida o error arbitral? Las cosas podrían cambiar y sellar la victoria del Club América

Ciudad de México.- Hasta hace unas horas la afición y el mismo Atlas se veían con los 3 puntos en la bolsa tras el anuncio de la Comisión Disciplinaria que comenzó a investigar al Club América por una supuesta alineación indebida de Federico Viñas quien no fue registrado en el juego pero si estuvo en la banca por 45 minutos.

Pero según pasaron las horas las cosas parece que han cambiado y de lo que primero se hablaba de una alineación indebida ahora el tema sería un error arbitral por dejar pasar que un jugador no registrado pudiera estar en el banquillo.

De acuerdo con David Medrano las cosas ya son otras y ahora se investiga al cuarto árbitro, " La Comisión Disciplinaria oficialmente investiga un error grave del cuarto árbitro al permitir que un jugador no inscrito en la cedula esté en la banca y no una posible alineación indebida. Con ello la sanción sería para el silbante y colorín colorado", asegura el periodista.

Si bien el comunicado de la organización explicó que que irían por un error del equipo, con estas declaraciones todo tomaría un rumbo totalmente distinto, pues de hacerse oficial esta postura de la Comisión Disciplinaria América retendría sus 3 puntos ganados y Atlas seguiría en el fondo de la tabla general.

Esta publicación ha dividido las opiniones pues muchos de los aficionados consideran que es una falta clara al reglamento y debe sancionarse, pero también hay quienes piensan que no hay nada que seguir ya que se basan en la ambigüedad de la regla que explica que solo si el futbolista tiene participación podría ser castigado, algunos alegan no no jugó y es más que suficiente para considerar que no participio mientras que otros dicen que si lo hizo.

La resolución se dará a conocer posiblemente este lunes una vez que la Comisión Disciplinaria tenga todos las pruebas y documentos necesarios para sustentar su decisión. De dar falla a favor del América, el conjunto de Santiago Solari será el líder general hasta la siguiente jornada, de no ser así, Atlas llegaría hasta la posición 11 con 8 puntos.

Aun con todo en el Atlas siguen con la esperanza de poder sacar el resultado en la mesa ya que dentro del campo no han tenido ninguna oportunidad en lo que fue el partido de poder quedarse con la victoria. A eso se le suma el mal momento que vive en la liga donde solo ha ganado un partido en 7 que ha disputado.