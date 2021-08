Alisha Lehmann causa ternura y encanto al portar un conjunto blanquinegro

Birmingham, Reino Unido.- Alisha Lehmann, una grandiosa jugadora con origen suizo y que en la actualidad porta con honra y responsabilidad el escudo del Aston Villa de la FA Women's Cup, hizo ver que es una dama en todo el sentido de la palabra, dentro y fuera de las canchas de futbol.

Su sencillez y su humildad es un conjunto sumamente respectivo que genera un corazón mucho más que hermoso- Cada tono de su voluntad transforman a la maravilla de Berna, Capital de Suiza, en la preciosidad que todo plantel desearía fichar en su institución, para tener no solo un As con el balón, sino una figura que hace aprender y conocer algo más que solo su filosofía e inteligencia.

Su talento y su modo de pensar son las virtudes y características que otorgan una originalidad y experiencia superior de Alisha Lehmann, por tal motivo su red social Instagram corresponde a un total de 3.8 millones de fans, que adoran sus imágenes con el uniforme del club inglés, como el seguir más de cerca su vida personal.

En su último post apareció cual ser precioso es al lucir divinamente un cojunto en negro y blanco, los cuales hicieron el juego perfecto con su blusa corta que estuvo al tono de piel de sus vestimentas, que fueron los suficientes para particulizar los bonitos atributos de la joven futbolista.

"No voy a parar hasta que nos relajemos en la cima", redactó con emotividad Alisha, dando a entender que su objetivo todavía no esta completado, no solo en el mundo del futbol, sino en sus varios proyectos que tiene pensado realizar y a la vez seguir dando frutos, para un máximo beneficio en su vida.

No fue el único encantamiento que Alisha Lehmann hizo notar en el momento de publicar su fotografía en su perfil social, ya que en otra imagen se mostró como una niña con terneza al modelar su suéter morado con franjas blanca, y unos tenis que determinaron lo que es ser una persona con alta fuerza y valor, que busca la manera de seguir siendo mejor que nunca, producto de sus propios méritos y cualidades.

