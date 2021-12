Alisha Lehmann cautiva a sus seguidores con lindo vestido celebrando la Navidad.

La futbolista Alisha Lehmann sigue consolidándose como una de las chicas más lindas en no solo en el mundo del balompié, sino también en las redes sociales donde se ha encargado de mostrar su belleza y linda figura deleitando a sus seguidores.

Alisha Lehmann, es una delantera Suiza que se ha encargado de robarse los corazones de sus seguidores en redes sociales con cada una de sus publicaciones, además de que se ha ganado el respeto de los aficionados del Aston Villa, club al que actualmente pertenece.

La futbolista también ha sido convocada a la Selección Mayor de Suiza, donde se ha convertido en una de las principales figuras de su club nacional, así como lo hizo en el Everton, club de la FA Women’s Super League que militó hasta hace unos meses antes de ser traspasada al Aston Villa, donde actualmente muestra su belleza convirtiéndose en una consentida de la afición.

En esta ocasión Lehmann se robo las miradas de propios y extraños al mostrar su linda figura y belleza en redes sociales, al lucir un lindo vestido corto en color negro con motivo de las fiestas de Navidad, mostrando que no solo es bella en las canchas de futbol, sino también en al vestirse de gala.

“Merry Christmas����♥️”, escribió Alisha en la publicación donde además de mostrar su linda figura deseo Feliz Navidad a sus seguidores que no dejaron pasar la posibilidad de deleitar a sus fans con su belleza en lindo vestido recibiendo más de 580 mil me gusta y más de mil 700 comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

Publicación de Alisha Lehmann luciendo su belleza en rerdes/Foto: Instagram

Alisha Lehmann se ha caracterizado por compartir en redes sociales parte de su vida cotidiana dejando ver su belleza en los entrenamientos y partidos con el Aston Villa, además de mostrar sus encantos durante sus días libres en trajes de baño y diferentes outifits deleitando a sus más de 5.5 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.