Alisha Lehmann enamora a sus seguidores luciendo su figura en traje de baño.

La futbolista suiza Alisha Lehmann sigue convirtiéndose en una de las jugadoras más seguidas y bellas en redes sociales luciendo su espectacular figura en cada una de sus publicaciones y en esta ocasión no ha sido la excepción al enamorar a sus fans posando en traje de baño.

Alisha Lehmann es una futbolista que hace algunos meses llegó al Aston Villa de la FA Women's Super League luego de dejar al Everton en la misma liga, donde se ha robado las miradas de propios y extraños luciendo su belleza dentro y fuera de las canchas.

La también delantera de la selección absoluta de Suiza femenil, se ha hecho de una gran popularidad en redes sociales, dejando ver parte de su vida cotidiana y deslumbrando con su belleza con sus diferentes outfits o incluso portando los colores del Aston Villa de la FA Women's Super League.

En esta ocasión Lehmann, delantera del Aston Villa se ha robado las miradas de propios y extraños al mostrar su espectacular figura y belleza portando un traje de baño desde la playa, dejando ver una faceta diferente de ella

“Sin competencia, solo me veo a mi��”, escribió Alisha en la publicación donde mostró sus lindas curvas en traje de baño de dos piezas, en las imágenes se observa a la jugadora de perfil luciendo principalmente su retaguardia, alcanzando más de un millón de me gusta y más de siete mil comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

Publicación de Alisha Lehmann mostrando su figura/Foto: Instagram

Alisha Lehmann se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, donde ha mostrado su belleza con diferentes outfits, así como en los entrenamientos y partidos del Aston Villa, y recientemente mostró su figura en traje de baño deleitando a sus más de 5.5 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.