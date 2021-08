Alisha Lehmann muestra su sensual percing en el ombligo en redes.

La futbolista Alisha Lehmann sigue cautivando a sus seguidores en redes sociales mostrando su belleza no solo con sus publicaciones, sino también en los campos de juego de la FA WSL.

Alisha Lehmann hace unas semanas cambio de aires en la FA WSL luego de dejar al Everton para llegar al Aston Villa, donde ahora se ha convertido en una de las favoritas de los aficionados del club.

La delantera suiza del Aston Villa y de la Selección absoluta de su país, cuenta con un futuro prometedor dentro del futbol femenil, pues con solo 22 años, se ha convertido en toda una referente en cada uno de los equipos a los que llega.

En esta ocasión Lehmann mostró su linda figura en redes sociales desde la intimidad de su departamento, sorprendiendo a sus seguidores al dejar al descubierto un sensual percing en el ombligo, robándose las miradas de sus fans.

Pero no solo el percing llamó la atención, la delantera mostró su linda figura mientras portaba una blusa corta dejando ver su abdomen y un pantalón “TUNE SQUAD” de la película “Space Jam: nueva era” que hace unos meses se estrenó en cines, la publicación de la futbolista suiza alcanzó más de 447 mil me gusta y más de mil 500 comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

Publicación de Alisha Lehmann en redes sociales/@alishalehmann7

Alisha Lehmann se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana y aspectos de su trabajo en el mundo del futbol, luciendo su linda figura y belleza tanto en los entrenamientos como en los partidos del Aston Villa, pero siempre cautivando a sus más de 4.2 millones de seguidores en Instagram.