Alison González de Atlas gana el NXGN 2021 elegida tercera mejor jugadora del mundo.

La jugadora Alison González de Atlas Femenil fue reconocida con el trofeo NXGN 2021 como la tercera mejor jugadora juvenil siendo parte de la lista de las promesas del futbol mundial menores de 19 años.

Hablar de Alison González es entrar en el contexto de una noble trayectoria que día a día se llena de goles. La delantera del Atlas, y una de las jóvenes promesas de la Selección mexicana de Mónica Vergara.

Siendo la delantero titular de Atlas femenil, es una de las goleadoras del torneo Guardianes Clausura 2021 de la Liga MX femenil, y puede presumir ser la única latina en recibir el premio femenil del NxGn 2021, apenas en su segunda edición, como parte de un listado de 10 mujeres y 50 hombres.

“Estoy muy feliz, muy agradecida. No me esperaba esto, significa mucho en mi carrera y en mi vida. Quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, estoy muy agradecida también con mis compañeras”, mencionó Alison, luego de recibir el galardón.

Alison González habló para los micrófonos de Atlas y la Liga MX Femenil dejando su sentir por el reconocimiento otorgado y sobre sus planes a futuro.

Me doy cuenta de que estoy haciendo las cosas bien, pero que no puedo relajarme. Realmente esto es un premio a todo lo que estoy haciendo, sobre todo a impulsarme y ser aún mejor, hay muchas cosas que trabajar para pensar en siempre ir por más”, continuó.

¿Soñabas algún día con recibir un reconocimiento como el NxGn?, se le cuestionó: “Sí, es algo motivante a mi edad e inspirador en lo personal. Pero sí, enfocarme en todo lo que estoy haciendo y darme cuenta que estoy en el ojo de todos; ser un ejemplo y comportarme como tal”.

Es una responsabilidad muy grande, ya no puedo relajarme ningún día. Debo seguir esforzándome y ponerme al cien al servicio de todos”, complementó.

Para el Clausura 2019, Alison decidió partir a Guadalajara después de haber sido campeona y subcampeona con Tigres.

Alison González durante un partido con Atlas en la Liga MX Femenil/@AlisonGlz30

“Tomé una decisión de salir en busca de minutos, de estar cerca de mi familia. Fue una decisión complicada pero no me arrepiento. Me está yendo muy bien, estoy feliz, cerca de mi familia, los puedo ver más seguido. He encontrado mi estabilidad emocional”.

A comparación de la UANL, con las Rojinegras logró tener la regularidad que tanto había pedido.

En el actual torneo Guard1anes 2021, Alison González a disputado 12 partidos con Atlas, todos ellos como titular disputando 1080 minutos, además a anotado 12 goles y se encuentra en la lucha por el título de goleo en el segundo puesto siendo pilar fundamental para Atlas que marcha en la segunda posición de la tabla general con 27 puntos dos menos que el líder Tigres.

