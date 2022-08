All Star 2022: ¿Dónde y a qué hora ver el MLS vs Liga MX En VIVO?

Estados Unidos.- En una edición más de la rivalidad de la Liga MX y la MLS este miércoles se jugará el All Star Game 2022 en donde los mejores jugadores de la temporada de ambas ligas darán la cara por su competencia para dar a conocer quién es el mejor de Norteamérica. Será este miércoles 10 de agosto cuando se juegue la segunda edición del enfrentamiento en donde la MLS ya tiene la ventaja de haber ganado la edición pasada.

Este torneo se creó con la finalidad de hacer crecer más la competencia entre ambas ligas y mantenerse en un nivel optimo para luchar por los torneos del área como otros en los que pudieran estar involucrados. Esta es apenas una de las tantas opciones en donde la MLS y la Liga MX son los protagonistas pero si es la única en donde los mejores jugadores de ambas ligas se reúnen para defender su futbol.

Las acciones de este Juego de Estrellas ya vienen con una ventaja para la MLS quien este martes se hizo con la victoria en la demostración de habilidades, ahí el equipo comandado por Javier Hernández se hizo fuerte y les cobró lo del año pasado en donde la Liga MX había sido el equipo ganador de esta prueba. En lo que respecta al partido que se tiene para hoy, el futbol mexicano espera poder sacar su primera victoria.

Para esta edición se tendrán muchas bajas para las dos ligas, por un lado en la Liga MX, André-Pierre Gignac no estará como otros elementos más que ya no pudieron ser tomados en cuenta. En lo que respecta a la MLS para esta temporada tienen a una gran cantidad de estrellas pero que no podrán utilizar por el poco tiempo que tienen en la competencia, casos como el de Gareth Bale.

Dónde y cuándo verlo

Las acciones de este partido se llevarán a cabo este miércoles 10 de agosto desde el estadio Alianz Field en punto de las 19:30 pm (Centro de México), será un partido en el que se disputarán 90 minutos de tiempo reglamentario, en caso de mantener el empate, al ganador se le conocerá tras una tanda de penales. El partido podrá ser visto totalmente en vivo por la señal de ESPN, así como en Star +.