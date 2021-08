All-Star Game: Carlos Vela y Chicharito son baja para enfrentar a la Liga MX

Estados Unidos.- El All-Star Game cada vez pierden más estrellas, ahora la MLS ha confirmado a solo unas horas que dos de los jugadores más esperados por verlos enfrentando a la Liga MX no podrán estar, se trata de Javier Hernández y Carlos Vela quienes se han resentido de las lesiones lo que hace imposible que puedan tener actividad este miércoles.

En el primer caso de Carlos Vela que ya ha sido anunciado por parte del LAFC que no se recuperó de la lesión en una pierna luego de su último partido en la MLS en donde tras un pique se resintió lo que hizo que solo jugara 15 minutos y por ende su baja del Alls-Star Game para evitar complicaciones en lo que resta de la temporada.

"La situación del cuádriceps es algo que ha seguido molestando a Carlos a lo largo de la temporada. Hemos sido muy cautelosos, incluso cuando pasó en aquel partido contra Austin. Ha trabajado muy duro para llegar a un punto en que no lo molestara, pero hoy, cuando hace un sprint temprano en el partido, lo sintió de nuevo", dijo el entrenador.

Mientras que Chicharito una de las figuras más esperadas para ver de nuevo relacionado con algo de la Liga MX tampoco podrá estar, aunque no han revelado un comunicado la realidad es que no hace falta luego de que desde hace más de un mes no ha tenido actividad por una lesión que le alejó de su mejor momento en la MLS donde marchaba líder goleador con 7 tantos.

La MLS no ha perdido tantas estrellas como la Liga MX que apenas este domingo por la noche hasta dos futbolistas se unieron a la convocatoria por temas de bajas de otros jugadores. Curiosamente el mote de "Estrellas" está dejando de ser una realidad con la gran cantidad de jugadores que han sido baja para el partido.

El que sí estará en el partido gracias a sus últimas participaciones en con el Inter Miami es Rodolfo Pizarro un viejo conocido por la Liga MX y que ahora será uno de los rivales a vencer este miércoles 25 de agosto en punto de las 20:30 (Centro de México).