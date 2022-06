Alma Ibarra, boxeadora mexicana que 'suplicó' detener la pelea, anuncia su retiro

Monterrey, Nuevo León.- El caso de la mexicana, Alma Ibarra, le dio la vuelta al mundo tras alzar la voz durante su pelea de box ante la campeona indiscutida, Jessica McCaskill, en San Antonio, Texas. La pugilista 'imploró' a su instructor, Jorge Capetillo, parar la pelea tras querer regresar con vida junto a su familia, decisión que fue aplaudida por el público y también de grandes figuras del deporte.

La peleadora regiomontana se convirtió en el grito de miles de mujeres que ya no tienen voz al rehusarse en continuar la contienda después de tres 'rounds', en los cuales la campeona mundial estuvo en ventaja. Alma, antes que nada, pensó en su integridad, y mejor deseó dejar de pelear y bajar del ring a pie y no de otra manera.

Días después de lo acontencido en Estados Unidos, la púgil nacional meditó bien las cosas y mejor determinó en colgar los guantes luego de publicar un comunicado en su cuenta de Facebook, en el cual explica la razón de su retiro.

"Es fácil críticar sin saber el trasfondo de las cosas. Desde hace seis meses entré en una depresión y me era muy difícil inclusive levantarme de la cama a entrenar y había decidido retirarme, me dejé convencer de que no era lo correcto sin buscar ayuda", inicia su texto.

Alma Ibarra en la ceremonia de pesaje

Facebook Alma Ibarra

Alma aceptó que pelear contra Jessica McCaskill fue un error. "Acepte la pelea y fue tal vez uno de los errores más grandes que cometí ya que fueron semanas muy complicadas. Tuvimos un cierre de campamento increíble el cual nos ilusionaba, físicamente nunca había estado mejor pero algo en el fondo de mí seguía sin estar bien, lo ignoré y en el momento crucial mi menté colapsó".

"Yo debí haber abandonado mucho antes, cuando sentí que todo era demasiado pero suelo complacer a todos antes que a mí, hasta el sábado por la noche", señaló Alma Ibarra antes de concluir en su anuncio que, después de 15 años, oficialmente se retira del pugilismo.

Alma Ibarra ganadora en una de sus peleas

Instagram alma.ibarraa

"Hoy después de 15 años digo adiós al boxeo, un retiro que había postergado por 6 meses y hoy me da la paz y tranquilidad que mi vida necesita, me voy tranquila porque sé que a pesar de todo siempre estuve ahí picando piedra y remando contra corriente para salir adelante. Gracias boxeo porque a pesar que fuiste muy duro conmigo me diste muchísimas alegrías e increíbles personas", finalizó Alma Ibarra.

Te recomendamos leer

A sus 34 años la mexicana no volverá a utilizar los guantes de box. Dice adiós con un récord de 10-2-0.