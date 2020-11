Alondra Cuadras se fija la meta de estar en los Juegos Nacionales de Conade 2021

Guasave.- La constancia ha sido la carta de presentación de la nadadora de 15 años, Alondra Cuadras Félix, quien se ha fijado el objetivo de calificarse para los Juegos Nacionales de Conade en el 2021.

Antes de que iniciara la pandemia del coronavirus, la guasavense logró subir al podio tras obtener el tercer lugar en el torneo estatal de aguas abiertas que se disputó en la ciudad de Mazatlán en la categoría 14-15 años.

La atleta afirma que por el momento no cuenta con competencias agendadas en lo que resta del año, sin embargo, será a mediados de febrero del 2021 cuando vea acción en un estatal de aguas abiertas, en el que tratará de alcanzar un sitio en el podio y así aspirar a clasificarse a lo que serán los próximos nacionales de la Conade.

“Actualmente me mantengo entrenando con el profesor Asención Ríos, quien me está enseñando nuevas técnicas que me puedan ayudar a conseguir el primer lugar en los siguientes torneos que se vienen”, detalló.

Respecto al entrenamiento que realiza esta nadadora local, son más de seis kilómetros los que nada de lunes a viernes, llevando a cabo diferentes trabajos de ejercitamiento dentro y fuera del agua.

Cuadras Félix declaró tener el objetivo de buscar en un futuro una beca universitaria, pues piensa que si continúa con su ardua preparación en este deporte tendrá mayores posibilidades de llamar la atención de los diferentes entrenadores nacionales que buscan talento por todo el país para que representen a sus universidades en las diferentes justas nacionales e internacionales que encaran cada año.

“Son los planes, tener una oportunidad de estudiar por medio de una beca y así participar en torneos más competitivos de todos los niveles”, destacó. Finalmente, la guasavense agradeció a toda su familia y amigos, así como a los compañeros de entrenamiento, por siempre apoyarla en la búsqueda de sus sueños dentro de la natación.