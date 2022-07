Alondra González revela el secreto con el que la pueden tener siempre feliz

México.- La mexicana Alondra González a través de las redes sociales en la mayoría del tiempo luce feliz y con una gran vibra pero ahora ha revelado la razón por la cual esto ha sucedido y es que la futbolista confesó en una publicación lo que realmente la hace feliz y le dejó el tip para quien se anime a darle y hacerla aún más feliz y lo mejor es que son detalles sencillos lo habla de humildad de la bella futbolista.

Fue a través de su Instagram en donde confesó que el sushi y las blusas con escote en la espalda son sus cosas favoritas y que si alguien se le acerca para darle alguno de esos detalles sin duda podrán hacerla feliz y sacarle una linda sonrisa, "Si me quieren ver feliz denme siempre sushi y blusitas con escote en la espalda", fueron las palabras de la influencer que tiene una gran comunidad lista para apoyarla siempre.

Alondra González se ha caracterizado por lucir prendas con las indicaciones que puso que le agradan, siempre con blusas que la hacen lucir una gran figura y sobre todo con la que puede presumir su espalda y otras partes de su figura y es que desde hace tiempo ha iniciado un gran cambio para lucir espectacular y lo ha logrado, sus fotos con trajes de baño es la más clara muestra de que ha llegado a un punto de perfección ante los ojos de los fans.

Alondra González y las blusas con escote son sus mejores prendas | Foto: Instagram

En lo que respecta a los fans, no dudaron en confirmar lo que Alondra González compartió y es que saben que son de sus cosas favoritas y que agradecen verla de esa forma, feliz y con una sonrisa muy llamativa. Más de 10 mil personas han confirmado y los que se suman. En las últimas semanas la jugadora ha estado muy activa en las redes con muchas sesiones en lugares lindos y con prendas coquetas que son su especialidad.

Actualmente la deportista no tiene un club en la Liga MX Femenil, Alondra González era jugadora del FC Juárez Femenil pero una lesión en la rodilla a la mitad de la temporada le dejó fuera y para al inicio de este Apertura 2022 la futbolista no aparece en los registros del equipo fronterizo por lo que se piensa que no entró en los planes de la nueva DT, incluso con las vacaciones extendidas que está teniendo se le ve mucho mejor de su lesión de rodilla por lo que es casi seguro que por esta campaña no volverá al campo.