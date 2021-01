Alondra González revela quien es el dueño de su corazón; Su nombre es Dante

Ciudad de México.- Todo parece indicar que por el momento el corazón de Alondra González se encuentra ocupado y ella misma ha revelado quien es el "galán" que tiene esa suerte. Su nombre es Dante, es muy bello y todo el cariño de la futbolista se lo entrega sin condición a cambio de algunas lamidas de mano. Dante es la mascota de Alondra quien ha robado cámara en redes sociales.

La atleta compartió algunas fotos de ella junto a Dante a quien presentó ante su gran comunidad de poco más de 474 mil seguidores. Alondra especificó que Dante se ha convertido en el dueño de sus quincenas pues su alimentación y cuidados son algo fundamental para que este siempre de buen humos y sea la alegría en su familia de principio a fin.

"Les presento a Dante (el dueño de min quincenas lit)", fueron las palabras que dejó la futbolista para anunciar oficialmente a su mascota. Desde su anuncio la futbolista ha recibido muchos mensajes relacionados con el cuidado para el perro, algunos afirman que si, será muy costoso mantenerlo pero que nada se compara con el amor incondicional de una mascota.

"Un perro es como un hijo lo tienes que cuidar muchoooo", "Muy hermosa imagen..eres muy guapa Alondra me encantas muchísimo", fueron algunos de los mensajes que Alondra recibió mientras posaba con Dante sus brazos para la presentación. El animal luce impecable, tes blanca y unos penetrantes ojos azules que fueron principalmente algo que llamó la atención.

De momento Alondra González no ha reconocido que tenga pareja, recordemos que la futbolista dejó de practicarlo hace poco más de un año para probar suerte en Exatlón Estados Unidos donde le fue muy bien y estuvo muy cerca de lograr el título pero quedó en el segundo puesto. Eso por eso que su vida se ha centrado en el deporte por lo que no se ha revelado si sostiene alguna relación.

Apenas hace algunas horas la jugadora compartió algunos de sus primeros entrenamientos ya con balón. Alondra González se comprometió a volver a jugar futbol y poco a poco se ha ido reincorporando en algo que también es una de las reconocidas del futbol mexicano. Sus videos muestran que dentro de una cancha cerca a su domicilio tuvo la oportunidad para irse preparando.

Su último equipo en la Liga MX Femenil fue con el América y se espera que sea con el club que regrese al profesionalismo si así lo desea, pero de momento no tiene planeado volver, esto luego de algunas declaraciones hace algunos meses cuando reveló que su relación con Leo Cuellar no es la mejor y que mientras él estuviera en el equipo no se volvería a parar ahí, y quizá sea eso lo que este retrasando su regreso al futbol.

De los casos de futbolistas que han dejado el campo para probar suerte recientemente han sucedido con Norma Palafox que fue la primera en hacerlo, le siguió Samara Alcalá que dejó Chivas para entrar a Exatlón México y la más reciente con Viviana Michel que se unió al equipo rojo de Exatlón Estados Unidos para el inicio de una nueva temporada.