Alphonso Davies no se olvida de sus gente y regala boletos a su antigua escuela para el juego ante México

Canadá.- La máxima figura de la Selección de Canadá es sin duda Alphonso Davies, el lateral del Bayern Munich ha tenido grandes temporadas en Europa y se ha convertido en un referente de su selección y como muestra de que a pesar de que le va tambien, ahora en su regreso a Canadá para las Eliminatorias de Concacaf ha decidido sorprender a los estudiantes de su antigua escuela regalándoles boletos para que asistan este martes a ver el partido ante México, esto en Edmonton.

De acuerdo con TUDN, el futbolista canadiense recordó los grandes momentos que pasó en la Saint Nicholas Junior High School y decidió que les regresaría algo de alegría por lo que adquirió poco más de 200 boletos para repartirlos entre los estudiantes de la escuela y así puedan asistir al estadio a apoyarlo pero sobre todo para que tengan un momento de diversión. Curiosamente esta misma acción la hizo con el partido ante Costa Rica la pasada jornada cuando tambien recibieron al equipo tico.

"Soy Alphonso (Davies) y soy edmontoniano. Crecí en estas calles y aquí aprendí que tus sueños más salvajes se pueden hacer realidad. Haré que estas dos noches sean inolvidables" dijo el futbolista canadiense la semana pasada en su llegada a reportar con el equipo de cara a esos dos partidos. Ahora falta saber si esas entradas serán aprovechadas ya que el clima en Edmonton está sumamente critico, en las últimas horas se han registrado temperaturas de

hasta menos 5 grados lo que aunque sea normal para ellos no deja de ser algo que pueda incomodar para el desarrollo del juego.

Leer más: Liga MX: ¡Al fin! Se revelan fechas y horarios para el Repechaje del Apertura 2021

De momento todo sigue en pie, el juego no se reprogramará o retrasará ya que los encargados del campo habrían tomado las precauciones necesarias para evitar que el terreno de juego de dañara y que estuviera 100% funcional para la hora del partido. Se espera que para el momento del silbatazo la temperatura sea aún menos y con grandes capas de nieve, incluso podría jugarse con esas condiciones hasta que la visibilidad ya no lo permita.

Alphonso Davies ante México en el partido pasado de las Elimiantorias | Foto: Jam Media

La ventaja en el papel la tiene Canadá ya que sus jugadores están acostumbrados a ello y a vivir en esas temperaturas, algo que para la Selección Mexicana no es nada normal y que difícilmente pueden ver, hablando del tema de la nieve ya que muchos de ellos de la Liga MX sus estados no sucede eso, en el caso de los europeos, son contados los que tambien lo han vivido como en Inglaterra o Países Bajos. Aún así eso no puede ser una excusa para México que llega como una victoria luego de su derrota ante los Estados Unidos.

Este partido será de vital importancia para ambas Selecciones pues deben sumar de 3 para pelear por liderato que tambien quiere Estados Unidos, si bien culminar esta fecha con la cima no garantiza el boleto al Mundial si da más confianza para la parte final del Octagonal que se completará en el 2022 y donde se espera que al menos estas 3 selecciones puedan calificar sin problema alguno.

Las acciones del partido darán inicio en punto de las 20:05 pm (Centro de México) y podrá ser visto totalmente en vivo por la señal de TUDN, TV Azteca y Canal 5, además de todas las plataformas digitales con las que cuentan las televisoras.