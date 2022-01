Alphonso Davies se pierde las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 por problemas cardíacos

Alemania.- Malas noticias para el Bayern Munich, Alphonso Davies y la Selección de Canadá que unos días jugará 3 partidos partidos rumbo al Mundial de Qatar 2022, luego de que se revelara que el defensor canadiense sufre una miocarditis, una inflamación en el corazón, misma que se habría desarrollado luego de contraer Covid-19, lo que hace sumamente peligroso que vuelva a entrenar en estos momentos por lo que deberá ser puesto en reposo por semanas indefinidas hasta que el daño sea reparado.

Julian Nagelsmann, Director Técnico del Bayern Munich reveló que la condición de su jugador es complicada y que no hay una respuesta certera de lo que puede pasar, incluso el tiempo de recuperación es desconocido lo que complicada mucho más a Alphonso Davies su participación tanto con el equipo alemán como con su Selección que este mes arranca de nuevo las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 y él como el líder del combinado estaría dejando un hueco difícil de llenar.

"No puede entrenar, tampoco estará disponible las siguientes semanas. Esta miocarditis no se vio tan dramática en la ecografía. A pesar de ello, tiene que curarse y eso tarda un cierto tiempo definitivamente", comentó el entrenador que luego de varios días de muchos jugadores con Covid-19, Alphonso Davies fue el único hasta ahora que ha presentado un problema así de grave que lo alejará del campo por algún tiempo.

Leer más: Liga MX: Atlas sostendrá amistoso ante el Austin FC de la MLS

Con el Bayern Munich no hay tanto problema de que no juegue pues se tiene el recambio natural, el problema será en su Selección. Canadá quien ha logrado dar la sorpresa rumbo al Mundial de Qatar 2022 se ha dejado encantar con las habilidades de Alphonso Davies en los primeros juegos que han tenido y que ahora le tienen en un segundo lugar muy cerca de la clasificación, pero gran parte de las respuestas del equipo son por el lateral del Bayern, ahora que no estará será complicada suplir su juego.

Bayern Munich da de baja a Alphonso Davies por problemas en el corazón | Foto: Captura

El tiempo de baja es desconocido pero lo que si es cierto es que para las Eliminatorias para Qatar 2022 del mes de enero y febrero no podrá estar, el jueves 27 de enero Canadá se mide ante Honduras, luego para el 30 del mismo mes reciben a Estados Unidos y para el 2 de febrero se meterán a la casa de El Salvador, para esas 3 fechas es seguro que no sea convocado, dependerá totalmente de su recuperación y de lo que digan los médicos de si es seguro regresar al campo para las siguientes fechas que son para marzo.

Hasta el momento los jugadores que prácticamente se han perdido el Mundial de Qatar 2022 por problemas cardiacos es Christian Eriksen quien desde junio de 2021 no tiene actividad y ahora está sin equipo, Sergio "Kun" Agüero quien tambien tuvo que decir adiós del futbol por temas similares, lo que pone a pensar a los equipos por el serio problema de temas cardiacos que se han presentado ya que muchos otros jugadores han muerto en el campo por temas similares.