Alpuche quiere que pese la casa

José Alpuche ha sido uno de los refuerzos que más actividad ha tenido y espera seguir aportando para la causa de Murciélagos en el Ascenso Mx. Titular en todos los partidos del Apertura 2017, ha sido participe de los buenos resultados que ha obtenido el equipo nocturno.El mediocampista veracruzano asegura que el par de días de descanso por la fecha FIFA, les vinieron bien, por lo que encaran esta semana con más ganas.“Muy contento ya de estar con el grupo aquí, ahora si que fue un descanso de dos días, pero se trabajó toda la semana y ahora si listos para encarar la semana”.Alpuche De León se dijo agradecido por las oportunidades que ha tenido y contento por el buen arranque que ha tenido el equipo, que se mantiene en puestos de clasificación.“Uno siempre trabaja para jugar, gracias a Dios se ha dado la oportunidad de jugar todos los partidos y ahora si contento y motivado por el arranque que no es malo, pienso que hemos tenido un arranque bueno y hay que mantenerse ahí”.Respecto a Correcaminos de la UAT, rival que visitará a Murciélagos este viernes en la séptima jornada del Apertura 2017, el habil mediocampista espera un buen sinodal, tomando en cuenta que los tamaulipecos vienen de menos a más en la competencia.“Sabemos que Correcaminos viene jugando bien, el entrenador que traen es muy experimentado y siempre sus equipos juegan bien, estamos ahí en la tabla, el que gane se va arriba y ahora si que es un rival directo para subir escalones”.µ Quieren apoyo de la aficiónJosé Abraham destacó la importancia de sacar puntos en casa, situación que contrario al semestre pasado, si se está consiguiendo.“Viendo las estadísticas es lo que supe yo, que no se ganó todo el torneo pasado de local y ahora la mentalidad es no perder ningún punto de local para acercarnos más rápido a la calificación, pienso que si ganamos todos los partidos de local estamos más cerca de eso y motivados porque también espero que la afición responda el viernes”.El nacido en Minatitlán señaló que es muy diferente jugar con las gradas llenas, ya que eso los motiva al recibir el apoyo de la afición y espera que este viernes a las 21:00 asistan al estadio Centenario.