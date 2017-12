"Alto nivel de extranjeros afectará la selección": Borgetti

Culiacán, Sinaloa, México.- Uno de los más grandes y exitosos delanteros que ha tenido la selección nacional de México Jared Borgetti se encuentra de vacaciones en la capital sinaloense y el día de ayer aprovechó para recordar viejos tiempos con sus excompañeros de la Tercera División de las Águilas de la UAS, con quienes jugó en la década de los 80; ayer jugaron una careada en la unidad deportiva Sagarpa.

21 años!!! Que rápido pasa el tiempo. Pero hay cosas y momentos que no se olvidan nunca. Felicidades Santistas!! A vivirlo y recordarlo como de debe..⚽️⚽️ #1ercampeonato pic.twitter.com/jDdfj5Rdyq — Jared Borgetti (@borgetti58) 22 de diciembre de 2017

El originario de Culiacancito, Sinaloa, se tomó el tiempo para atender a los medios de comunicación y aprovechó para dar su punto de vista sobre lo que viene para la selección azteca en el Mundial de Rusia 2018 y en el futuro, destacando que el alto número de extranjeros que juegan en la liga mexicana afectará en algún momento al tricolor.

El ex goleador del TRI durante el partido amistoso

¿Cómo te sientes de venir a tu tierra natal y disputar un partido con tus excompañeros de la UAS?

Muy contento de poder venir cada año, y hoy (ayer) se dio la oportunidad de poder juntarnos, jugar un rato y recordar sobre todo cuando jugábamos por divertirnos, y pasar un buen rato. Estoy agradecido con todos por poder juntarnos en estas fechas decembrinas, ojalá esto sea mucho más seguido. Tengo en mente más adelante, si se puede, juntar a prácticamente a la mayoría de los sinaloenses que jugaron y también a los que están en Primera División, ya veremos. Somos una tierra beisbolera como dicen, pero somos muchos futbolistas sinaloenses, más que en otros estados que se dicen futboleros.



¿Qué viene para ti en el 2018, hablando del tema profesional?

Viene el Mundial de Rusia, ya me tocó estar en ese país analizando la Copa Confederaciones y fue una experiencia padre. Estuve también en la de Brasil y ahora sumaré una experiencia más. Trataré de ayudar a la gente a que entienda más de la táctica del futbol.



¿Qué opinas de la regla 9-9, antes 10-8 para los extranjeros en México?

El claro ejemplo está en Italia (fuera del Mundial); es una liga poderosa pero es gracias a sus extranjeros. Lo mismo pasa en Ingla-terra que hace mucho no les va bien a ellos. He oído exfutbolistas italianos ha-blar de que su liga está llena de extranjeros y el problema es que aquí en México es lo mismo y hay extranjeros que ni siquiera tienen la calidad suficiente para estar aquí.

Nosotros (selección mexicana) vamos a tener problemas y no en este Mundial de Rusia, lo vamos a tener en dos mundiales por delante si no les dan oportunidad a los jóvenes de que jueguen, hasta podemos quedar fuera del Mundial.



¿Cómo calificas el mandato de Juan Carlos Osorio al frente del tricolor?

Excelente, creo que venimos de dos procesos donde batallamos y hoy conseguimos calificar faltando dos fechas y eso es para aplaudirse. Creo que México tiene con qué pelear en su grupo mundialista, en Brasil nos enfrentamos al anfitrión, Croacia y Senegal, y son más o igual que Alemania, Suecia o Corea.

Por último, Jared aprovechó para mandar los mejores deseos a todos los sinaloenses para este 2018, y deseó suerte a Dorados en busca conseguir el ascenso a Primera.