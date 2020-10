Alumno de la UAS participará en Mundial universitario de Ajedrez

El estudiante de maestría de ciencias de ingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Alfredo Félix Soto, se reportó listo para competir del 26 al 30 de octubre, en el primer Mundial Universitario FISU de deportes mentales en línea 2020 en la disciplina de ajedrez.

Para, Alfredo Félix, oriundo de Los Mochis, es la primera vez que estará participando en un campeonato del mundo de ajedrez, lugar que logró tras su participación en el torneo nacional en línea organizado por el Consejo Nacional del Deporte y de la Educación (CONDDE) donde obtuvo el octavo lugar.

“Me siento contento de representar a la UAS en este mi primer evento mundial. Estoy emocionado y me siento listo para jugar ya que me he venido preparando por meses para ello”, señaló el pupilo de Alfredo Bastidas.

Al respecto, Jorge Luis Quiñonez, coordinador técnico del CONDDE, señaló que este es el primer torneo mundial en línea con carácter oficial que participa una selección nacional del CONDDE. Inicialmente, el evento estaba programado para llevarse en forma presencial en Polonia, pero debido a la pandemia del Covid-19, se reprogramó en línea.

En la justa participarán 399 jugadores, repartidos en 78 equipos de 32 países.

COMPETIDORES MEXICANOS

Los equipos mexicanos quedaron conformados de la siguiente forma:

Equipo 1, Isaac Tello (ITESM San Luis Potosí), Carlos Sandoval (UNAM), Gerardo García (Anahuac Queretaro), Diana Real (ITESM Puebla).

Equipo 2, Alejandro Lima (Aanahuac México Norte), Jeronimo Real (ITESM Puebla), Iván Limón (ITESM Puebla), Genny Herrera (Universidad Autónoma de Yucatán).

Equipo tres, Ángel Quiroga (UANL), José García (Anahuac Mayab), Edgar Luna (UNAM), Lilia Fuentes (Anahuac Mayab).

Equipo cuatro, Alfredo Félix Soto (Universidad Autónoma de Sinaloa), Alonso Velo (UACH), Diego Baltazar Ibañez (UNAM), Rita Torres (anahuac Mayab).

Equipo cinco, Carlos Hernández (UABC), Ángel Pérez (Universidad de Xochicalco), Gerardo Hernández (Universidad Veracruzana), Sheila Rodríguez (Anahuac norte de México).