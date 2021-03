Álvaro Morales: "La única identidad que tiene Chivas: Mediocres y perdedores"

Ciudad de México.- El Club América goleó sin sudar a las Chivas en el Clásico Nacional por 3-0 con doblete de Henry Martín y el tanto de Sebastían Córdova, por lo que en la reapertura del Estadio Akron, sus aficionados vieron a su equipo superado y humillado por su acerrimo rival.

El Deportivo Guadalajara estuvo hablando durante toda la semana que su institución tiene mayor identidad y es el equipo más grande de la República Mexicana, por lo que el crónista y comentarista de ESPN, Álvaro Morales, no encontró el mejor momento para burlarse de los tapatíos en sus redes sociales.

"La única identidad que tiene Chivas: Mediocres y perdedores", escribió Álvaro Morales en su cuenta oficial de Twitter.

Está publicación no fue la única que compartió el polémico analista de la cadena de televisión, sino que también recordó que los "Chicotazos", es decir, los goles que concretó Cristian "Chicote" Calderón en las semifinales del Guard1anes 2020, no fueron la gran cosa, pues esta noche no existieron en el recinto de zapopan.

“Son buenos los Chicotazos, pero son mejores los ...ergazos… Tres ...ergazos son mejores que un millón de Chicotazos.”, aseguró el "Brujo" Morales en su medio social.

Chivas no metió las manos en este cotejo, pues aunque tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde el minuto 1 de juego, los 89 restantes no apareció en el campo, únicamente se hizo acreedor a una expulsión por parte de Miguel Ponce a los 72'.

Si hoy terminará la campaña regular, el rebaño se quedaría fuera de los puestos de repechaje, pues su derrota los hizo descender hasta la decimotercera posición, mientras que el América sigue en la pelea por arrebatar el liderato a Cruz Azul tras llegar a cuatro victorias al hilo y sumar 25 puntos en 11 jornadas.