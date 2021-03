Álvaro Morales: "Ser de Cruz Azul, uno de los peores errores que me ha pasado"

Ciudad de México.- Álvaro Morales, el comentarista y relator de la cadena deportiva ESPN ha generado varias críticas hasta estos momentos del 2021, desde que tomó la decisión de terminar su afición por la Máquina de Cruz Azul y cambiar al Club América.

Desde que el cuadro cementero fue superado por las Águilas en la final del Apertura 2018, el trabajador prometió que se bajaría del barco celeste y se convertiría en el "Águila Mayor", promesa que cumplió en la transmisión del programa de ESPN, Calla y Escucha, sosteniendo una bandera americanista, una corona del "Rey de Copas" y una ceremonia junto a Ángel García Toraño.

Su recuerdo como fanático del grupo de la Noria lo retomó en una breve entrevista que sostuvo junto al ex entrenador del América, Miguel Herrera, en su canal de Youtube, donde expresó que su cambio de bando ha sido la mejor decisión que haya hecho.

"Ser Cruzazulino es una de las peores cosas que me ha pasado en la vida. Gracias a ti, a aquel América, gracias a Moisés Muñoz me volví aficionado americanista. Gracias a esa Final me fui al lado correcto", declaró Álvaro Morales.

Miguel Herrera suma en su vitrina dos campeonatos de Liga MX, y cada uno enfrentando a la Máquina, en 2013 y 2018. La primera fue la final más lastimosa que la institución cementera y cada uno de sus aficionados sufrió y mantiene entre los recuerdos más dolorosos en la primera división.

La Máquina con ventaja de dos tantos, con un hombre de más fue empatado en la última jugada tras el cabezazo de Muñoz y negó la novena estrella para los azules, por lo que Morales argumentó que la pasión que sobrepasó al "Piojo" lo hicieron sentir una empatía al club de Coapa.

"Gran Culpa del por qué me volví americanista. Yo rememoro todo tu lengauje corporal y la pasión con la que estabas viviendo esa Final, fue un impacto muy duro. Me dio lo que llaman el "Síndrome de Estocolmo", me enamoré del agresor: el Club América", externó.

Álvaro Morales es uno de los comentaristas deportivos más polémicos de ESPN, analizando los diversos partidos de la Liga MX con su manera que lo caracteriza en la televisión sin ocultar su fanatismo por el América, su nuevo equipo del futbol mexicano.