Álvaro Morales critica fuerte a Óscar Jiménez por su error que le costó al América no ser líder de la Liga MX

Ciudad de México.- Las Águilas del América tuvieron complicaciones en su visita a Torreón en donde les sacaron el empate a 1 luego de Óscar Jiménez tuvo una mala reacción en el gol de Santos que le costó el liderato del torneo según Álvaro Morales quien le dedicó un fuerte mensaje a quien consideraba mucho mejor portero.

Corría el minuto 81 cuando en un disparo directo a primer poste que cubrió bien Óscar Jiménez alcanzó a meter las manos pero dejando el balón aun con posibilidad de rematar, cosa que aprovechó el atacante mexicano, Santiago Muñoz para anotar de cabeza el 1-1. Evidentemente el error fue del arquero que no dio salida al balón de manera correcta.

Ante eso los mensajes en redes sociales comenzaron a cuestionar a Jiménez, pero quien levantó la voz con una critica más que dura fue Álvaro Morales quien le dejó claro que el culpable de que el América no sea el líder de la Liga MX es él por su error, y que siempre lo había visto como uno de los mejores arqueros por su seguridad, todo eso había sido borrado con su equivocación.

"Si a Óscar Jiménez lo distrae algo, ya sea la presión, el partido o su entorno; que reconsidere dónde está y a qué equipo defiende. O que reconsidere su entorno. Este error le costó el liderato al América y el antiamericanismo se cae de la risa", comentó el comunicador.

Sus palabras fueron aceptadas por muchos de sus seguidores pero otros no las compartieron pues para su opinión solo fue un error que a cualquiera le puede pasar y no por sentir presión de estar en el arco sustituyendo a Guillermo Ochoa, incluso hubo quienes le recordaron que el gol de Henry Martín llegó de un error de Carlos Acevedo, portero de Santos luego de rechazar mal un balón.

Morales no solo criticó el garrafal error de Jiménez si no que le recordó que él ha abogado para que en América lo tengan como el número 1 por encima de Guillermo Ochoa pero que con esas acciones no tiene el nivel de estar bajo los tres postes del equipo de Coapa.

Con ese resultado, América liga dos partidos sin perder, luego de la victoria ante Bravos y este empate. Actualmente su ubica en el puesto número 5 con 7 puntos empatado con Tigres y Toluca, mientras que Santos es el líder con 8 unidades siendo ellos y Tijuana los únicos equipos invictos en el torneo.

Este sábado se tiene el partido de la jornada 5 ante el Puebla, durante la semana el club volverá a realizar pruebas de Covid-19 para saber si sus jugadores contagiados pueden regresar al campo, de ser así Guillermo Ochoa podría reaparecer para este sábado ante los camoteros siempre y cuando su prueba sea negativa.